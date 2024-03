Es hat schon was Gruseliges, wenn man sich post mortem vor dem jüngsten Gericht oder besser vor dem Familiengericht wiederfindet. Aber so ist das eben, wenn man Geld hat und es Zoff gibt um den Zaster ...

Gerhard Polt, die Well-Brüder und Regisseur Ruedi Häusermann haben sich dem Stoff gewidmet und präsentieren in „A scheene Leich“ ihren „traurig-komischen, vor Musik berstenden Abend über den unmöglichen Umgang mit dem Ende und dem Geschäft mit dem Sterben“, so die Ankündigung.

Das Geschäft mit dem Ende

Zurück zum Anfang oder besser dem Anfang der Erblastkomödie: Gerhard Polt gibt den jüngst verblichenen Bestatter Plus Brenner. Im Leben hatte der alles richtig gemacht und mit seinem Broterwerb viel Geld verdient. Bei ihm konnte man sich jeden Wunsch erfüllen – vorausgesetzt er wurde abgerechnet. Wie sein Nachfolger, ebenfalls gespielt von Polt, das Unternehmen weiterführen will, wird zu einem der losen roten Fäden des Abends: Die Blaskapelle probt bereits die Trauermusik. In seine Unternehmen geht die Routine weiter und die Mitarbeiter üben sich darin, die geldbringende Zusammenarbeit mit dem örtlichen Altenheim weiter auszubauen. Seine Exfrau tobt, dass diese kleine Ratte aus Feldkirchen ihr ihre besten Jahre mit dem Gatten gestohlen habe, die neue Alleinerbin will nix abgeben, schon gar nicht an die Kirche ...

Eigene Kompositionen und Neuinterpretationen

Bei der Musik greifen die Well-Brüder dazu auf eigene Kompositionen zurück oder dichten Klassiker um, von Chaplins „Nonsense-Song“ aus „Modern Times“ bis hin zu Hits der Comedian Harmonists. Die große Stärke von Gerhard Polt sei es, so ein bitterernstes Thema mit wunderbar subtilem Humor auf die Bühne zu bringen und damit das Publikum gleichzeitig zum Nachdenken und zum Brüllen vor Lachen zu bringen, so der Regisseur.

Gerhard Polt und die Well-Brüder: A scheene Leich – Mi/Do 17./18.4., jeweils 19.30 Uhr, Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau, Große Bühne, Karten: 0621 1680-150, Info: www.theater-im-pfalzbau.de