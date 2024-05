Großkarlbach ist nicht nur ein Ort zum Genießen und Entspannen, in der Weinbaugemeinde am Eckbach, in der knapp 1200 Einwohner zuhause sind, ist über das Jahr hinweg auch ganz schön viel los.

Den Reigen der Feste und Aktivitäten eröffnet das Maifest , das am letzten April-Wochenende sowie am 1. Mai rund um die Vinothek des Wein- und Sektguts Schreier gefeiert wird. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm und eine mediterrane Speisekarte mit vielen Produkten aus Italien laden Gäste zum Verweilen und Genießen ein. Kenner freuen sich schon auf den mediterranen Pflanzen- und Terracottamarkt. Alle Infos zum Fest unter www.wein-sektgut-schreier.de.

Im Sommer folgt die „Lange Nacht des Jazz“ , diesmal am 13. Juli, in sechs Winzerhöfen und der protestantischen Kirche. Die Veranstaltung hat mittlerweile eine bemerkenswerte Tradition. 2002 fand sie zum ersten Mal statt und war 2006 Teil der Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“. Das Line-up umfasst sieben Bands, unter anderem wird die Unnerhaus Jazz-Band zu hören sein, dazu Laurels & Hardys Dixie-Band und der Hot-Club Allemagne mit Jazz im Stil Django Reinhardts und Stephane Grappellis – um nur einige zu nennen.