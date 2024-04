Das beobachten auch die Winzer und Winzerinnen von Mejs in Bad Bergzabern. Drei Weingüter kooperieren unter diesem Namen gemeinsam. 2022 ging es mit den ersten Versuchen in Sachen alkoholfreier Wein los, wie sich Nicole Vogel erinnert. Mittlerweile ist besonders der Rosé bei den Konsumenten nachgefragt, sechs alkoholfreie Sorten mit dem Namen „ohne Kater“ gibt es im Sortiment.

Nach anfänglichen „geschmacklichen Startproblemen“ finden sich mittlerweile viele gute Produkte auf dem Markt. So hat zuletzt sogar „Gault&Millau“ explizit alkoholfreie Weine getestet – und für gut befunden. „Die Hochschulen forschen an Verbesserungen der Aromatik und des Geschmacks, dass man noch mehr in Richtung Wein kommt“, bestätigt auch der DWI-Sprecher.

Als Hauptgrund für die steigende Nachfrage wird ein neues Gesundheitsbewusstsein angeführt, was viele Erzeuger der alkoholfreien Varianten bestätigen. So wie Alexander Ultes vom Weingut Zotz in Heitersheim. Das Weingut hat bereits seit zwölf Jahren Alkoholfreies im Sortiment und beobachtet den Trend schon lange. „Seit etwa zwei Jahren hat sich wirklich etwas verändert“, sagt Ultes. Die Produkte werden immer besser, sprich geschmackvoller. „Technisch hat sich da einiges getan“, weiß Ultes. Das Weingut Zotz hatte mit alkoholfreiem Sekt angefangen – generell ist diese Nische schon deutlich etablierter am Markt als alkoholfreier Wein. Aktuell finden sich fünf Weine im Shop.

Nach wie vor machen Weine ohne Alkohol nur einen sehr kleinen Prozentsatz aus – aber die Nachfrage und damit verbunden das Wachstum steigen: Laut dem Deutschen Weininstitut (DWI) erreichen alkoholfreie Weine eine immer breitere Käuferschicht. Der Umsatz im vergangenen Jahr legte demnach im Handel um 54 Prozent zu. Dennoch schränkt das DWI ein: Die Produktion von alkoholfreiem Wein lohnt sich bisher für viele Winzer nicht. „Auch wenn der Markt für alkoholfreie Weine aktuell deutlich wächst, ist es noch ein Nischenprodukt, das in der öffentlichen Wahrnehmung eine größere Rolle spielt, als der tatsächliche Marktanteil wiedergibt“, so ein DWI-Sprecher. Der Anteil liege bei überschaubaren rund 0,5 Prozent.

