Es ist die größte Weinmesse der Pfalz und verspricht auch 2024 mehr als 800 herausragende Weine von rund 140 Top-Betrieben – die Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ in Speyer. Los geht es erst im April, Karten gibt es schon jetzt.

„Wein am Dom“ findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, in sechs teilweise historischen Gebäuden in Speyer statt. Die Locations sind der Historische Ratssaal, der Kulturhof Flachsgasse, der Alte Stadtsaal, die Galerie Kulturraum, das Restaurant Philipp eins und die Heiliggeistkirche.

Die Pfälzer Weinwerbung organisiert gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die Endverbrauchermesse und führt das Konzept aus dem Vorjahr fort. „Wir haben einige Eckpunkte neu strukturiert, ein buntes Rahmenprogramm etabliert und die Besucherinnen und Besucher mehr an die Hand genommen, um die Betriebe auf der Messe besser kennenzulernen. An diesem erfolgreichen Konzept halten wir fest und legen noch eine Schippe drauf“, verspricht Joseph Greilinger, Geschäftsführer der Pfälzer Weinwerbung.

Ein- oder Zweitagestickets

Tickets für die Veranstaltung und alle weiteren Infos sind unter www.wein-am-dom.de abrufbar. Die Ticketpreise haben sich nicht verändert, das Tagesticket für Samstag kostet 35 Euro, das Tagesticket für Sonntag 30 Euro. Sparen können Wein-Liebhaberinnen und Weinliebhaber beim Kauf eines Zweitages-Tickets für einen Preis von 50 Euro.

Programm mit Winewalks und Weinhoheiten

Das Konzept umfasst unter anderem geführte Winewalks der Pfälzischen Weinhoheiten zu Themen wie Riesling, Burgunder oder Schaumweinen. Wer am Samstagabend noch nicht genug verkostet hat, kann sich ein Ticket für das Dinner „Pfälzer Wein und Spargel“ kaufen. Moderiert wird der Abend von Matthias F. Mangold (Chefredakteur Vinum Weinguide), der viel Wissenswertes über das Pfälzer Gemüse und passende Weine erzählen wird, die Tickets kosten 45 Euro.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden auch wieder die besten Weine, Sekte und Seccos der Frühlingsweinmesse im Vorfeld von einer Fachjury blind verkostet und ausgezeichnet. Alle teilnehmenden Betriebe können ihre Top-Weine ins Rennen schicken und die Verbraucher können diese am Messe-Wochenende direkt verkosten.

Den Dom immer im Blick

Einmal mehr verspricht die Frühlingsmesse in Speyer Besuchern ein spannendes Rahmenprogramm. Ein Wochenende mit gutem Pfälzer Wein und guter Laune, dabei den Dom immer im Blick – die Frühlingsweinmesse Wein am Dom 2024 sollte man nicht verpassen!

„Wein am Dom 2024“: Sa/So 13./14 April, jeweils 12-18 Uhr in sechs Messe-Locations. Das Ticket beinhaltet zudem die An- und Abfahrt von der Messe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Tickets können nur im Vorverkauf im Online-Shop sowie in allen stationären Reservix-Vorverkaufsstellen erworben werden. Vor Ort können Tickets mit dem eigenen mobilen Endgerät erworben werden. Der QR-Code auf dem e-Ticket reicht aus, um Eintritt in die Locations zu bekommen.