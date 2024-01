Zwei Distanzen bietet der Wandermarathon auf dem zertifizierten Hinkelsteinweg bei Otterberg durch Wald und Feld und vorbei an historischen Grenzsteinen, Menhiren und idyllischen Weihern.

Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen dürfen Wanderfreunde und Trailrunning-Fans am 24. März 2024 ihre sportliche Frühform unter Beweis stellen und sich beim „8. Hinkelstein Wandermarathon /Trail“ auf einen spannenden Outdoor-Event freuen. In unmittelbarer Nähe zur imposanten Abteikirche mit Start- und Zielpunkt an der Stadthalle in Otterberg folgt die abwechslungsreiche Streckenführung dem zertifizierten Hinkelsteinweg.

Zur Wahl stehen Marathon (42 Kilometer/500 Höhenmeter, Start 7.30-8 Uhr, Startgebühr: 25 Euro mit Präsent und Verpflegung), Halbmarathon (22km/200 Hm, 8-9 Uhr) und Trailrunning (9-9.30 Uhr, jeweils 20 Euro). Der Otterberger Wanderführer und Mitorganisator Jürgen Wachowski ist vor Ort.

Verpflegungsstationen und Kontrollpunkte sind unterwegs eingerichtet.

Hinkelstein-Marathon: So 24.3., Otterberg, ab Stadthalle, Anmeldung: www.otterbach-otterberg.de, Info: 06301 607800