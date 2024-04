Der Eigentümer verwirklichte ein Gasthaus mit einfachen Gästezimmern. 2004 eröffnete es als Wohlfühlhotel Alte Rebschule unter neuen Besitzern und wurde seither laufend modernisiert und erweitert. 2016 erfolgte die erste Auszeichnung als Gastgeber des Jahres in Rheinland-Pfalz, 2019 die Zertifizierung „Servicequalität Deutschland Stufe 2“, und vor wenigen Wochen landete das Portal beim Award des Portals Holidaycheck auf Platz zwei in Rheinland-Pfalz. Allein auf die Pfalz bezogen belegt es sogar den ersten Platz. Von fast 400 Bewertungen wurde das Hotel mit 5,8 von sechs möglichen Sternen bedacht, die Weiterempfehlungsrate der Gäste liegt bei 99 Prozent. Dabei würdigten sie insbesondere den Service, die barrierefreien Zimmer und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auch das Weinsortiment auf der Weinkarte kann sich sehen lassen, repräsentiert die Sortenvielfalt in der Pfalz. Dazu kommen Weinproben. Schäfer erklärt: „Erstklassige Weine von 15 Top-Winzern aus der Pfalz werden in der Alten Rebschule persönlich vorgestellt. Die Gäste probieren in der Weinprobe erstklassige Weißweine aus den Hauptrebsorten Riesling, Silvaner, Grau- und Weißburgunder oder Rotweine aus den Reben Spätburgunder, Merlot, Dornfelder oder Portugieser. Dabei wird die kulinarische Reise in sechs Gängen mit Köstlichkeiten aus der heimischen und internationalen Küche begleitet. Freuen kann man sich auf ein Weinvergnügen für alle Sinne.“ 50 Menschen arbeiten im Wohlfühlhotel, sie kommen aus verschiedenen Ländern. Die Neustadterin Sonja Schäfer ist mit dem Wein verbunden. „Meine Eltern Hannelore und Stephan Hafen kommen aus dem Weinbau, sie hatten ein Weingut, mein Mann ist Winzer in Edenkoben“, sagt sie.

Im 1000 Quadratmeter großen Spa-Rebenmeer mit Blick über die idyllischen Weinberge einerseits und den Pfälzerwald andererseits macht man sich die Kraft der Traube in Form von Traubenkernöl zunutze. Das Öl der Traubenkerne enthält OPC, das die Haut stärken und als natürlicher Anti-Aging-Wirkstoff dienen soll. So werden beispielsweise Traubenkern-Peelings mit anschließender Ganzkörpermassage mit warmem Traubenkernöl angeboten. Mit dem „Besten aus der Traube“ führt das SPA-Team auch Masken oder ganze Gesichtsbehandlungen durch. Die Vinotherapie wird geschmacklich abgerundet durch den gemäßigten Genuss von Rotwein.

Sonja Schäfer leitet seit 2004 das Wohlfühlhotel über dem pfälzischen Rebenmeer. „Wie der Name schon vermuten lässt, war der Ort früher eine Rebschule. Unsere Mitarbeitenden nennen sich Rebschüler, die Idee dazu kam von ihnen“, erklärt die Geschäftsführerin. In dem Vier-Sterne-Haus ist der Wein ein großes Thema: Barriquefässer als Dekoration, Gäste, die als Reisegrund die pfälzische Weinkultur entdecken, 37 Doppelzimmer, davon drei Suiten Vino Veritas, Vino Felicitas sowie König Ludwig und fünf Barriquezimmer mit weinbezogener Ausstattung. Schäfer sagt: „Die Gäste fragen nach der Historie der Alten Rebschule und genießen das Ambiente.“

Hier treffen Weintradition und Geist der Geschichte auf moderne Gastlichkeit: Das „Wohlfühlhotel Alte Rebschule“ in Rhodt unter Rietburg ist nicht nur im Namen in der Weinkultur verwurzelt. Jetzt verbuchte es eine besondere Auszeichnung.

