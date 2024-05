Seine musikalische Tristesse kann süchtig machen: Der Brite Tom Odell schreibt Songs für die grauesten Tage des Jahres. Mit „Another Love“ hatte er schon 2012 einen großen Hit, der 2022 in den sozialen Netzwerken ein denkwürdiges Recycling erfuhr: als schmerzliche Ballade für all jene, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten.

Da ist etwas Zerbrechliches in der hell timbrierten, aber auch leicht aufgerauten Stimme. Etwas, was einen sofort anspricht – zumindest, wenn man empfänglich ist für die verhaltenen und paradoxen Freuden der Melancholie. Schon mit seinem ersten Hit, dem elegisch-eingängigen Ohrwurm „Another Love“, etablierte sich der britische Singer-Songwriter Tom Odell 2012 als neuer Depri-Pop-Barde der Millennials.

Sechs Studioalben hat der 1990 in Chichester geborene Sensibilissimus seither veröffentlicht. „Black Friday“ heißt das jüngste. Der mit dem englischen Begriff assoziierten, ungetrübten Konsum- und Lebenslust erteilt der Titelsong eine klare Absage: Er würde ja gerne Party machen und Spaß haben, aber wie geht das eigentlich? Wie soll man dieses Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit überwinden, räsoniert Odell in Strophen, die anfangs an klassische Simon-and-Garfunkel-Songs erinnern, dann, beim Einsatz der Kopfstimme, an den australischen Singer-Songwriter Scott Matthew denken lassen und schließlich eine Wendung ins Rockende nehmen, was ja schon „Another Love“ auszeichnete. Das beherrscht Odell perfekt: aus der tiefsten Melancholie hymnische Steigerungskurven zu entwickeln.

Auch die restlichen Songs auf „Black Friday“ geben kaum Anlass zu eitel Frohsinn. Textzeilen wie „You broke my heart at the end of summer“ oder „Loving you will be the death of me“ sprechen da eine eindeutige Sprache. Musikalisch besonders zart gewoben ist „The End“, eine lyrische Ballade über eine bereits gescheiterte Beziehung. Wobei man sich fragen muss, ob Odell jetzt, da er im November vergangenen Jahres das hübsche Model Georgie Somerville geheiratet hat, überhaupt noch Lust hat auf so viel Selbstzweifel und Liebesnot. Wie dem auch sei – am 20. Juni kommt der Brite mit all seinen schönen Herzschmerz-Songs nach Mannheim zum Zeltfestival Rhein-Neckar.

Dessen Line-up ist freilich nicht auf empfindsame Singer-Songwriter abonniert, sondern bietet breite musikalische Variation. Zum Auftakt am 5.6. gibt’s Metal mit Tobias Sammets Bandprojekt Avantasia. Die Art-Popper Giant Rooks (9.6.) sind ebenso am Start wie die derben Bierpong-Rapper Mehnersmoos (14.6.). Die schwedische Popband The Cardigans, die ihren größten Hit 1996 mit „Lovefool“ hatte, meldet sich am 22.6. zurück. Und Silbermond stehen am 30.6. auf der Bühne.

Tom Odell: Do 20.6., 19 Uhr, Mannheim, Zeltfestival Rhein-Neckar, Maimarktgelände, reservix.de, rheinpfalz.de/ticket, eventim.de