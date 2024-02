Der nordische Songwriter mit der Nerdbrille ist mit neuer Lebensenergie und neuem Album zurück auf der Bühne und kommt für ein Konzert auch ins Karlsruher Tollhaus.

In der norwegischen Musikszene gilt er als Senkrechtstarter. Jarle Bernhoft, kurz Bernhoft, beherrscht gleich mehrere Musikstile. Zunächst in der härteren Gangart unter den Headbangern unterwegs, wechselte er irgendwann kompromisslos Frisur und Stil – vom Hardrock zum Soul. Mit seinem Album „Solidarity Breaks“ gelang dem Multiinstrumentalist 2010 dann auch der Durchbruch. Das Album hielt sich wochenlang in den Charts und verschaffte ihm ein Support-Engagement bei Joe Cocker on top. Dann kam der Break: Nach dem plötzlichen Tod seines Freundes und Managers zog Bernhoft sich erst einmal zurück.

Nun ist der nordische Songwriter zurück auf der Bühne und präsentiert sein neues Album, in dem er seine intensiven Erfahrungen in dieser Zeit verarbeitet hat. „Avenue Of Loveless Hearts“ sei eine klangliche Expedition, die Bernhofts persönliche Transformation und musikalische Innovation aufs Schönste offenbare, so die Ankündigung. In zehn Songs verbindet er Pop und Soul und zeigt vor allen Dingen: Er kann auch Ballade. „Carry You“ oder „Let it Go“ lassen seine soulige Stimme wunderbar wirken und gehen direkt ins Herz. Und was der virtuose Looper live veranstaltet, ist genial. Mit seiner Loop-Station und seinen Instrumenten erzeugt er solo den Sound einer kompletten Band.

Bernhoft: »Avenue Of Loveless Hearts«, supp. Darling West, Sa 2.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Tickets: , www.reservix.de