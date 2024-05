Wandern und Wein: Diese Verbindung schätzen viele Genießer, wie gut besuchte Veranstaltungen beweisen, die in immer größerer Zahl entlang der Weinstraße organisiert werden. Laut pfalz.de gibt es über 50 Weinwanderungen allein in der Pfalz.

Aber auch bei geführten Wanderungen in kleinen Gruppen lassen sich Bewegung, Verkostung und Information kombinieren.

Termine von öffentlichen Weinwanderungen, die regelmäßig stattfinden, stehen gebündelt auf www.weinwanderung.net. Interessierte erhalten hier Anfahrtspläne und eine Wettervorhersage mit „Echtzeit“-Wetter am Tag der Veranstaltung. „Nützliche Hinweise wie zu bewältigende Kilometer und Anzahl der Verkostungsstationen sind übersichtlich erfasst“, lobt pfalz.de das Portal.

Terroir und Klimawandel

Das Neustadter Unternehmen Pfalz-Aktiv-Tours (PAT) wiederum ist Ansprechpartner für geführte Terroir-Wanderungen in der Pfalz von Schweigen bis Zell im Zellertal. Unter dem Thema „Forst – Terroirwanderung unter dem Einfluss des Klimawandels“ steht etwa eine Tour am 16. Juni mit Verkostung von drei Weinen aus den Deidesheimer und Forster Spitzenlagen Herrgottsacker, Pechstein und Freundstück direkt im Wingert. Der VDP-Weinkultur-Experte Rudolf Hoffmann erläutert Geologie des Rheingrabens, Klimaveränderung sowie Weinbau und Terroirs. Diese und weitere Angebote sind zu finden auf vinartours.de, darunter auch die nächste grenzübergreifende Terroirwanderung nach Frankreich mit Start in Schweigen-Rechtenbach am 7. Juni. Weitere Infos: Tel. 06321 6006071, www.pfalz-aktiv-tours.de sowie hoffmann@pfalz-aktiv-tours.de

Weingüter laden ein

Nicht zuletzt organisieren auch Weingüter Lagenwanderungen mit Verkostungen im Wingert. Der Wilhelmshof in Siebeldingen beispielsweise lädt an den Samstagen 22. Juni und 13. Juli jeweils um 11 Uhr zur „Großen Lagenwanderung“ mit Weinprobe und Picknick im Weinberg. Die Tour startet im Wein- und Sektgut, wo zum Auftakt ein Glas Winzersekt gereicht wird. Dann geht’s zum vier beziehungsweise acht Kilometer langen Weinbergrundgang durch die große Gewächslage „Im Sonnenschein“, wo viel über Terroir, Entstehungsgeschichte, Rebsorten und die Arbeiten rund ums Jahr im Weinberg zu erfahren ist. Ein halbes Dutzend Weiß- und Rotweine sind während der Wanderung an drei Stationen mit Häppchen zu verkosten. Auch ein typisches Pfälzer Vesper in den Weinbergen ist auf dem Programm. Infos und weitere Angebote und Termine: www.wilhelmshof.de