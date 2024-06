Der Südpfälzer Sänger und Gitarrist Timo Gross ist dabei, wenn es in Saarbrücken bis in den August hinein wieder heißt: „Sonntags ans Schloss“. Und auch an den Nachwuchs ist gedacht. Das Programm gliedert sich in vier Teile.

Gross bestreitet mit Roots Blues und Americana die Matinée der Umsonst- und Draußen-Reihe am 16. Juni, 11 Uhr, während zum Auftakt am 9. Juni, 11 Uhr, The Blues Bones ihren „Funky Bluesrock“ zelebrieren. Blues prägt auch die weiteren 11-Uhr-Konzerte.

Parallel dazu spukt das Schlossgespenst und führt kleine Zuschauer durch sein Reich. Auch die Sonntagnachmittage am Schloss sind dem Nachwuchs gewidmet: Die Kids-Reihe um 15 Uhr bietet Überraschungen wie Märchen, Mitmachtheater, Zaubershows und Puppentheater. Am 9. Juni stürzen sich Käpt’n Robby und die Kartoffelsalat-Piraten in ein Seeräuberabenteuer mit Marion Ritz-Valentin (ab 3 Jahren). Bei schlechtem Wetter können die Veranstaltungen in den Schlosskeller verlegt werden. Dann ist ab 15 Uhr kein Eintritt mehr möglich.

Nicht zuletzt bringt die Soirée-Reihe um 18 Uhr „feine musikalische Überraschungen der akustischen Art“, darunter Indie-Swing von Marina & The Kats zum Auftakt.

„Sonntags ans Schloss“: 9.6.-25.8. (außer 14.7.), in der Regel 11, 15 und 18 Uhr, Saarbrücken, Schlossgarten, Eintritt frei; komplettes Programm: regionalverband-saarbruecken.de