Die offiziellen Festlichkeiten stehen Ende Mai, Anfang Juni an. Kräftig anstoßen kann man auf das Landauer Stadtjubiläum aber schon jetzt. Dafür wird der Rathausplatz umgestaltet in ein Geläuf für ein zünftiges Bier- und Partnerschaftsfest.

In einem großen Festzelt mit Biergartenbereich treffen bayrische und pfälzische Lebensart aufeinander, musikalisch und kulinarisch.

Voraus geht dem Bierfest das Aufstellen des Maibaums mit einem eigens für das Fest gestalteten Kranz. Das wird schon am Do 18.4., ab 17.30 Uhr im Rahmen eines kleinen After-Work-Events geschehen. Erwartet wird eine Delegation aus der Partnerstadt Landau an der Isar, die bayrisches Bier von der Brauerei Krieger und ihre Stadtkapelle im Gepäck hat. So wird aus dem Bier- auch ein großes Partnerschaftsfest. Dabei werden natürlich auch Pfälzer Wein und regionale Spezialitäten nicht zu kurz kommen.

Bayrische Stimmung in der Südpfalz

Für Festzeltstimmung sorgt am Freitagabend das Königlich Bayrische Vollgas Orchester. Auch die Stadtkapelle aus Landau an der Isar sowie weitere Akteure werden bayrische Stimmung auf den Landauer Rathausplatz zaubern. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, in Trachten, Lederhosen und Dirndl zu feiern. Am Samstag beginnt das Fest – wie tags darauf – um 11 Uhr mit einem Frühschoppen zu den Klängen der Stadtkapelle von der Isar. Ab 15 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik, ab 20 Uhr sorgt DJ von der Alm für Stimmung. Am Sonntag schließt das Zelt um 15 Uhr.

Bier- und Partnerschaftsfest auf dem Landauer Rathausplatz: Do 18.4. ab 17 Uhr Maibaumstellen und After-Work-Party; Fr 19.4.-So 21.4. Festgeschehen im Festzelt; Tickets für Dirndl- und Lederhosenabend am Freitag, 20 Uhr, unter www.pfalzshow.de; www.events-ld-suew.de