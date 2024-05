Bunte Bühnen- und Kinderprogramme, Künstler und Liveacts, Kunsthandwerk, Gastronomie für jeden Geschmack, entspanntes Flanieren – und das alles bei freiem Eintritt: Diese Zutaten bilden wieder das Erfolgsrezept des Mannheimer Stadtfests.

Bunte Bühnenprogramme, ein Kinderfest, Künstler und Liveacts, Kunsthandwerk, Gastronomie für jeden Geschmack, entspanntes Flanieren – und das alles bei freiem Eintritt: Diese Zutaten bilden wieder das Erfolgsrezept der Mannheimer Open-Air-Veranstaltung zwischen Wasserturm und Paradeplatz (24.-26. Mai), die stets weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Das Motto bei diesem facettenreichen künstlerischen und musikalischen Angebot mit Live-Auftritten regionaler Acts und DJs lautet wie immer: „Man trifft sich, man kennt sich, man freut sich“.

Herzstück ist die zentrale Bühne am Wasserturm, wo die beiden Radiosender Radio Regenbogen und BigFM ein abwechslungsreiches Musikprogramm bieten. Nicht weit entfernt, zwischen den Quadraten O 6 und O 7, feiert die Große Carnevalgesellschaft Feuerio mit Schlagern. Auf der Kultur-Netz-Bühne (zwischen O 3/O 4) bereichern unter anderem Bands der Popakademie, Oper und Schauspiel des Nationaltheaters, das Rhein-Neckar-Theater, das Schatzkistl-Theater und das Capitol mit sehens- und hörenswerten Auftritten das Programm. Am Paradeplatz wird auf der Bühne des Rhein-Neckar-Fernsehens auf die Musik von Cris Cosmo, Just 4 Fun, Summer Sands und vielen anderen das Tanzbein geschwungen.

Mit Kinderfest

Zum 19. Mal wird parallel das Kinderfest gefeiert. Dazu verwandeln sich die Kapuzinerplanken in einen Abenteuerspielplatz. Insgesamt gibt es 15 Bühnen-Acts und mehr als 20 Mitmachaktionen; dabei sind unter anderem Feuerkünstler Kevin Rigby, die Kinderstraßenbahn der RNV, Attraktionen des Zirkus Paletti, ein Traktor-Parcours von John Deere sowie das Märchenparadies Heidelberg, das Entdeckerherzen an der Goldwaschanlage höher schlagen lässt. Die Freie Kunstakademie hat – wie auch die Reiss-Engelhorn-Museen und die Kunsthalle Mannheim – Bastelangebote im Gepäck. Ein Höhepunkt wird die Maskottchen-Parade am Samstag um 15 Uhr sein.

32. Mannheimer Stadtfest mit vier Bühnen zwischen Wasserturm und Paradeplatz: 24.-26.5., Fr 14-1 Uhr, Sa 10-1 Uhr, So 11-22 Uhr, Ende Bühnenprogramm: Fr/Sa jeweils 23 Uhr, So 22 Uhr; Kinderfest auf den Kapuzinerplanken: Fr 14-18, Sa/So 11-18 Uhr; Info: mannheimer-stadtfest.de