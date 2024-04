Er war der erste seiner Art in Deutschland, der Weinlehrpfad in Schweigen-Rechtenbach. Vor mehr als 50 Jahren angelegt und 2021 erneuert, vermittelt er nicht nur Weinwissen. Und in der Südpfalz gibt es längst weitere Wingert-Wege.

Vor über 50 Jahren haben Schweigen-Rechtenbacher Bürger ihren Weinlehrpfad angelegt und damit Maßstäbe gesetzt. Inzwischen sind viele Orte dem Beispiel gefolgt, nicht nur in der Südpfalz. Wandern und Wein passen eben prima zusammen – und dabei ist keineswegs nur an Wegzehrung für den Rucksack gedacht. Auf den Weinlehrpfaden und Weinwanderwegen unterschiedlicher Art lässt sich Bewegung bestens mit Weinkultur und Wissen verbinden.

Der Weinlehrpfad in Schweigen-Rechtenbach beginnt dort, wo auch die Weinstraße startet: am Deutschen Weintor. Eine Kelter markiert den Einstieg zur kleinen Runde, die nach 2,5 Kilometern Wegstrecke, markiert mit Traube- und Sesel-Symbol, wieder dort endet. Die erste Station listet – neben der Wegbeschreibung – Informationen zur Baugeschichte des Deutschen Weintors und die Chronik der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor. So vorbereitet kann es losgehen.

Entspannte Runde mit schöner Aussicht

Vogelgezwitscher begleitet die Wanderer auf der gemütlichen Entspannungstour. Der Weg ist gut asphaltiert und führt in die Weinberge am Ortsrand, wo sich eine wunderbare Aussicht über Schweigen-Rechtenbach und bis nach Frankreich eröffnet. Schon ist die zweite Station „Philipp Cuntz“ am ehemaligen Wasserhochbehälter erreicht, die der Geschichte des Weinbaues und des Weinlehrpfades gewidmet ist. Wir spazieren von Station zu Station, insgesamt neun zählt der 2021 zum 50-jährigen Bestehen neu gestaltete Weinlehrpfad, der sich durch 16 Infotafeln selbst erklärt. Alle Texte sind in Deutsch, Englisch und Französisch ausformuliert.

Es folgen etwa die Stationen „Schädlinge“ mit Reblausdenkmal und „St. Urban“ über den Weinheiligen. An der Station „Kleines Weintor“ am Alfred-Wasner-Platz erfahren wir, dass die Einweihung des „Kleinen Weintors“ 1971 stattfand. Weil die dortige Rebanlage in die Jahre gekommen war, wurde sie 2023 mit pilzwiderstandsfähigen Reben neu bepflanzt – für jeden Weinstraßenort steht eine Rebe. Am „Ehrenhain“ finden sich Lebensläufe geehrter Weinpersönlichkeiten, der „Sonnenberg“ informiert über Geologie und Naturschutz und auch der Grenzlage widmet sich eine Station.

Die Tour gestaltet sich sehr abwechslungsreich und kurzweilig. Viel zu schnell geht es wieder bergab zurück zur Kelter am Deutschen Weintor, wo ein Weinlehrpfad endet, der den Ausflug lohnt.

Tipps für weitere Spazierwege rund um den Wein an der Südlichen Weinstraße

Annweiler-Gräfenhausen: Burgunderweg, 2,5 km, www.burgunderdorf.de

Birkweiler: „Weinbruch Kastanienbusch“, 4 km, www.birkweiler.de/weinbruch-kastanienbusch

Edenkoben: Interaktiver Weinlehrpfad, 3,6 km (ab Kreisel Weinstraße/Villastraße)

Gleiszellen-Gleishorbach: Muskateller-Rundwanderweg, 2,5 km (ab Dionysiuskapelle), www.suedlicheweinstrasse.de

Ilbesheim: Runde zur „Schönsten Weinsicht 2020, 4,8 km, www.pfalz.de

Impflingen: Weinbergswanderweg, 3,3 km (ab Rastplatz „Schützenstück“), www.suedlicheweinstrasse.de

Kirrweiler: Biblischer Weinpfad, 2,5 km, kirrweiler.de/biblischer-weinpfad/

Landau-Nußdorf: Weinerlebnispfad „Kunst und Klang“ mit Skulpturen, www.landau-nussdorf.de

Maikammer: Weinlehrpfad Mandelhöhe, 3 km, (ab Alsterweiler Kapelle) www.pfalz.de

Niederhorbach: Wanderweg Wein und Natur, 5,1 km, suedlicheweinstrasse.de