Der Sonntag kann bei gutem Wetter in der Westpfalz zum Fest für Radfahrer werden: Gleich zwei Erlebnistage finden statt. „Radeln grenzenlos“ führt nach Frankreich, außerdem darf zwischen Landstuhl und Thaleischweiler gestrampelt werden.

Als Pedalritter Ländergrenzen zu überwinden – das ist in der Südwestpfalz recht einfach, denn der Nachbar Frankreich ist ja so nah. „Radeln grenzenlos“, ein deutsch-französisches Kooperationsprojekt, wird am Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr gefeiert.

Die Fahrradtouren werden gerahmt von Aktionen, Spielen, Musik und kulinarischen Angeboten – auf der deutschen Seite in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, auf französischer Seite im Gemeindeverband Sauer-Pechelbronn. Gemeinden, die entlang der vier neu konzipierten Touren liegen, feiern auf vierzehn Festplätzen das Fahrradfahren und den deutsch-französischen Austausch. Ausstellungen, auch von Kunsthandwerk, und vieles mehr zählen zum Programm. Wer sich diesseits und jenseits der Grenze einen Stempel holt, kann bei einem Gewinnspiel mitmachen. Stände der Tourist-Information Dahner Felsenland in Ludwigswinkel und der Tourist-Information Alsace Verte auf französischer Seite am Gimbelhof halten die Radkarte „Radeln grenzenlos“ bereit. Sie vereint die vier neuen grenzüberschreitenden Routen mit drei bereits bestehenden deutschen und vier seit Jahren ausgeschilderten französischen Touren.

Die Radfahrer wählen etwa die „Schmugglertour“ , die über eine Strecke von 17 Kilometern führt, oder die „Freundschaftstour“ (18 Kilometer). Die „Hiwwe und Driwwe“-Tour führt über 28 Kilometer, die „Friedenstour“ über 40 Kilometer.

Autofreies Wallhalbtal

Wegen der Wahlen im Juni haben die Veranstalter den Erlebnistag Autofreies Wallhalbtal in den Mai vorverlegt: „Für Radfahrer frei“ heißt es in der Westpfalz am Sonntag, 26. Mai, zwischen Landstuhl/Atzel und Thaleischweiler-Fröschen im Schwarzbachtal. Die Strecke durch das Wallhalbtal mit 23 Kilometern steht an diesem Tag aber auch Skatern und Fußgängern zur Verfügung und ist für den motorisierten Verkehr gesperrt.

An mehreren Stationen laden die Mühlenwirte sowie Vereine zu Pausen ein. Offiziell eröffnet wird der autofreie Raderlebnistag um 10 Uhr in Mittelbrunn beim Verein der Hundefreunde mit den „Pfälzer Rhythmusfetzern“. Weitere Stationen sind etwa die Knopper Mühle und Wallhalben (Dorfmitte), die Kneispermühle, die Wildtierstation „Tierart“, in der Tiger und Waschbären leben, und das Weihertal.

Raderlebnistag Wallhalbtal,

Sonntag, 26. Mai, 9-18 Uhr, Info: 06371 1300056, landstuhl.de; 06334 441-240, www.pfaelzer-muehlenland.de;

Informationen zu »Radeln grenzenlos«: Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und Gemeindeverband Sauer-Pechelbronn (Frankreich), Info und Flyer: 06391 9196222, www.dahner-felsenland.net (Tourismus); Frankreich: +33 (0)388867145, www.alsace-verte.com, https://velo.sauer-pechelbronn.fr/de/