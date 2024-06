Von Bierdorf und „Big Splash“ bis Ballonglühen reicht die Bandbreite: Das Pfalzfest auf dem Festgelände vor der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle bietet einen Mix aus Fahrgeschäften, Live-Musik und Kulinarik. Am 7. Juni geht’s los.

Das neue Riesenrad „White Star“ dreht sich ebenso wie das Karussell „Aviator“. Spaß und Nervenkitzel versprechen auch die Wildwasserbahn „Big Splash“, die Looping-Bahn „Roboti“ und die Geisterbahn „Ghost Villa“ – und einige Fahrgeschäfte mehr. Hinzu kommen ein unterhaltsames Begleitprogramm mit Live-Musik und ein vielfältiges gastronomisches Angebot im Bier- und Weindorf. Neu auf dem Platz ist den Veranstaltern zufolge der „Wineliner“, ein historischer Schulbus, der zur Weinbar umgebaut ist.

Das Volksfest startet am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr mit Freifahrten auf allen Fahrgeschäften und Fassbieranstich (18 Uhr) am Riesenrad. Gegen 22.30 Uhr wird ein Höhenfeuerwerk gezündet. Am Sa 8.6. rocken Grand Malör ab 18 Uhr das Bier- und Weindorf. Am 10. und 11.6. ist bei gutem Wetter erstmals ein Ballonglühen geplant, zu dem zehn bis zwölf Ballons erwartet werden.

Pfalzfest: 7.-16.6., Ludwigshafen, Platz vor der Eberthalle und Ebertpark. Vergünstigte Preise auf Fahrgeschäften: Mi 12.6. Familientag, Do 13.6. Ladies Night. Infos:

www.lukom.com/events/pfalzfest/