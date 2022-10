Was für eine berührende Anti-Kriegs-Ballade: Mit Klavier, Streicher und Akkordeon an die Musik eines Udo Jürgens angelehnt, lyrisch aber ganz der Liedermacher, wie man ihn kennt, drückt Uli Zehfuß seine Angst um die Zukunft des Sohns aus.

In seinem zutiefst nachdenklich stimmenden Gänsehaut-Chanson „Soldat“ singt der preisgekrönte Speyerer Künstler: „Ich hoffe, Du musst niemals Soldat sein“ – das geht unter die Haut, umso mehr, da das Kriegsgrauen so nah herangerückt ist. „Ulrich ist ein Liedermacher, der singt, weil er ein Lied hat, und nicht aus anderen Erwägungen heraus“, stellte Konstantin Wecker Zehfuß kürzlich als Neuzugang auf seinem Label „Sturm & Klang“ vor. „Soldat“ ist das erste Lied dieser Kooperation. Komponiert wurde es von Anders Wihk, einem schwedischen Kollegen des Speyerer Liedermachers Zehfuß. Wihk sitzt auch am Klavier. Als Bandoneon-Spielerin ist Belèn Romano dabei. Digital auf allen gängigen Portalen zum Download verfügbar. Infos: zehfuss.de