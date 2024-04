Ja, Max Giesinger hat teils herbe Kritik einstecken müssen, von Laut.de-Rezensent Yannik Gölz etwa, der sein Album „Vier“ (2021) gnadenlos verrissen hat. Doch der Erfolg des sympathischen Musikers spricht für sich. Jetzt geht er wieder auf Tour.

„Viereinhalb“ heißt sein jüngster Streich auf Silberling. Und im vergangenen Jahr machte Max Giesinger auch durch seine Zusammenarbeit mit seinem Kumpel Michael Schulte und dem englischsprachigen Song „More to this Life“ auf sich aufmerksam. Aber noch immer steht der Name des einstigen Globetrotters und Straßenmusikers für melodischen Deutsch-Pop mit Gefühl und Fernweh. Und noch immer wird zum Erfolg, was er anpackt.

Und der sympathische Musiker kann nicht nur prima mit Kritik leben, sondern vermutlich sogar darüber schmunzeln. Schließlich läuft es seit Jahren gut für ihn. Seine Ohrwürmer sind seit dem Hit „80 Millionen“ regelmäßig auf Dauerrotation im Radio und seine Platten verkaufen sich wie geschnitten Brot, seit der Musiker aus Waldbronn in der Region Karlsruhe im Februar 2012 bei „The Voice of Germany“ den vierten Platz belegte. 2016 heimste sein Album „Der Junge, der rennt“ Platin und er jede Menge Auszeichnungen ein, darunter den MTV Europe Music Award in der Kategorie „Best German Act“ und die 1 Live Krone für „80 Millionen“ in der Kategorie „Beste Single“. Der Nachfolger „Die Reise“ verbuchte Gold.

Mit Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnet

Edelmetall gab es für Giesingers viertes Studioalbum „Vier“ (2021), zwar nicht, doch auch dieses Werk schaffte es in die Top 10 der deutschen Album-Charts. Zuletzt war der 35-Jährige zudem wieder im TV präsent: 2020 nahm er neben MoTrip, Lea, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange an der siebten Staffel von „Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf Vox teil. Als Teilnehmer der Fernseh-Show „The Masked Singer“ wurde er 2020 sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Max Giesinger – Do 13.6., 21 Uhr, Landau, Neuer Messplatz (SWR3-Preparty ab 18.30 Uhr); Do 20.6., 20 Uhr, Trier, Vorplatz Porta Nigra; Di 23.7., 20 Uhr, Wiesbaden, Kurhaus-Open-Air; Karten: eventim.de