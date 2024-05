Sie gilt als größtes Volksfest der Pfalz: Bei der Maikerwe in Kaiserslautern locken viele, teils spektakuläre Fahrgeschäfte neben gemütlichen Biergärten und Imbissständen mit allerlei Gaumenfreuden.

Außerdem werden im „Shopping-Gässje“ Waren wie Gewürze, Haushaltsartikel, Kleider und Handarbeiten angeboten. Die Sause geht gleich richtig los: Am Tor zur Schwarzwaldstraße startet am Eröffnungstag (24.5.), 18.30 Uhr, der Werkvolk-Fanfarenzug aus Bann seinen Umzug über den Messeplatz, und um 19 Uhr markiert ein zünftiger Fassbieranstich am Lössel-Festzelt den offiziellen Auftakt. Um 22 Uhr wird noch ein Feuerwerk abgebrannt – wie auch zum Kerwe-Abschluss am 3. Juni wieder.

Rasante Fahrgeschäfte wie „Frisbee“ und „Airwolf“

Bis dahin geht es buchstäblich rund auf dem Kerweplatz, zum Beispiel auf dem Riesenrad „Juwel“, im „Frisbee“, einer frei schwingenden und schaukelnden Scheibe mit bis zu 19 Metern Flughöhe, oder im „Airwolf“, der gesteuerte und freie Drehungen auf drei verschiedenen Ebenen kombiniert. Aber auch klassische und familienfreundliche Fahrgeschäfte finden sich. Am Familientag (Mi 29.5.) gelten halbe Fahr- und Eintrittspreise. Für gute Laune sorgen dann zudem Kinderschminken und ein Luftballonkünstler. Am Freitag, 31. Mai, wird außerdem Deutsch-Amerikanischer Freundschaftstag mit einer Air-Force-Band, Cheerleaders und Square-Dance begangen.

„Kerwegeld“ gibt es übrigens auch, nämlich bei der Sparkasse Kaiserslautern im Beratungscenter Altenhof: Für 9 Euro sind dort Kerwetaler im Gegenwert von 10 Euro erhältlich, die an den Geschäften der Kerwe eingelöst werden können.

Maikerwe: 24.5.-3.6., Kaiserslautern, Messeplatz; Fr 24.5., 17-23 Uhr, 18.30 Uhr Fanfarenzug, 19 Uhr offizielle Eröffnung, 22 Uhr Feuerwerk; Sa 14-23 Uhr, So 13-22 Uhr, Fronleichnam 13-22 Uhr, übrige Tage 14-22 Uhr, Mo 3.6., 22 Uhr, Feuerwerk; verkaufsoffener Sonntag am 26.5., 13-18 Uhr. Infos: www.kerwe-kl.de