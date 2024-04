Die Anonyme Giddarischde und Saftwerk, zwei Urpfälzer Bands, sind als Headliner mit von der Partie, wenn die Veranstaltungsreihe „Mai-Festival“ vom 30. April bis zum 4. Mai in Edenkoben über die Bühne geht. Veranstalter sind die Gaumenfreunde.

Bis auf den 2. Mai gebe es täglich „Events der Extraklasse“, wie die Veranstalter betonen. Die Gaumenfreunde Edenkoben sind eigenen Angaben zufolge der führende Caterer an der Südlichen Weinstraße und begleiten mit Veranstaltungstechnik und Management auch große Veranstaltungen. Jetzt öffnen die Gaumenfreunde „ihre heiligen Hallen“, sprich: das Firmengelände in der Lerchenweide in Edenkoben, um ordentlich zu feiern.

30.4. – Tanz in den Mai

Großer Auftakt des Mai-Festivals ist der „Tanz in den Mai“ mit den Deutschrockbeats der Kultband Saftwerk. Mit Live-Musik und Partystimmung bis tief in die Nacht soll der Frühling gebührend begrüßt werden. „Und weil das noch nicht genug ist, gibt es noch eine fette Aftershow-Party zum Weiterfeiern“, versprechen die Gaumenfreunde.

An Hexennacht auf der Festival-Bühne: Saftwerk. | Foto: frei

1.5. – Anonyme Giddarischde

Die Pfalz lassen die Veranstalter musikalisch wie kulinarisch beim Schlachtfest mit den Anonyme Giddarischde hochleben. Von 10 bis 17 Uhr wird bei typisch pfälzischem Schlachtbuffet und Schorle geschunkelt und mitgesungen. Die Pfälzer Sause war im vergangenen Jahr so erfolgreich, dass es jetzt schon wieder eng wird für Fans: Tickets fürs Schlachtbuffet sind ausgebucht. Für Konzertbesucher steht ein Essensstand bereit.

3.5. – Genesis-Tribute-Show Phil

Hier wird mehr als nur nachgespielt! Phil gilt weithin als Tributeband der Extraklasse. „Es erwartet Sie eine einzigartige Show und musikalische Überraschungen auf der Bühne – eine Show, die begeistert und mitreißt“, versprechen die Veranstalter. Die Klassiker von Phil Collins werden neu belebt, was bei Fans immer wieder für Begeisterung sorgt.

Show mit Überraschungen: Phil. | Foto: frei

4.5. – DJ Olde und Kollegen

Eine illustre Runde versierter Partymacher haben die Gaumenfreunde für den großen Abschluss des Mai-Festivals nach Edenkoben eingeladen. „DJ Olde heizt ordentlich ein und bringt einfach jeden Besucher zum Feiern“, schwärmen die Veranstalter. Zusammen mit Denny Delano und Partymacher DJ Thomas werde er „ein grandioses musikalisches Buffet“ servieren mit allem, was es zu einer gelungenen Partynacht braucht.

Party: DJ Olde bringt Kollegen mit nach Edenkoben. | Foto: frei

„Wir freuen uns darauf, viele Gäste begrüßen zu dürfen“, mit diesen Worten laden die Gaumenfreunde ein – und das bei jedem Wetter: „Bei uns sind alle Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant, aber wir möchten euch versichern: Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, lassen wir euch nicht im Regen stehen.“ Bei schlechtem Wetter wird ein Festzelt aufgestellt. „Egal, ob Sonnenschein oder Regenschauer, wir sorgen dafür, dass die Veranstaltungen immer ein Erfolg werden.“

Maifestival bei den Gaumenfreunden: 30.4.-4.5., Edenkoben, Lerchenweide 3, Info: gaumenfreunde-pfalz.de; Tickets: pfalzshow.de