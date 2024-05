Lucy van Kuhl jongliert in ihren Liedern auch mit Klischees. Die Musikkabarettistin singt während ihrer Tournee in Lorsch und Bolanden-Weierhof.

Eine Germanistin, die in die Tasten haut – in die Klaviertasten. Das ist Lucy van Kuhl, die sich und ihre Kabarettprogramme durch ausgedehnte Tourneen bekannt gemacht hat. Demnächst ist sie in Lorsch – und Mitte Juni dann in der Pfalz, im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof, zu hören.

Lucy van Kuhl lebt also oft in Hotelzimmern – wohnt aber nach eigenen Angaben auch zeitweise in Südfrankreich und Berlin. Moment mal, Südfrankreich? Eine Künstlerin, die es sich leisten kann, dort zu leben, wo andere bestenfalls Urlaub machen? Steigt da nicht leiser oder lauter Neid auf ...? Und da wären wir auch schon bei Lucy van Kuhls Humor. Wenn sie in ihrem Lied „Haus in der Provence“ davon singt, wie viele Freunde sie plötzlich hat, die bei ihr in Frankreich einfallen und ihr Leben auf den Kopf stellen. Das Rad dieser Heimsuchungen dreht sich immer schneller, bis der Sängerin ein Trick einfällt, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.

Das Lied „Haus in der Provence“ stammt vom Album „Auf den zweiten Blick“. Auch Themen wie Schönheitswahn und das „gute Gefühl“, sich über andere zu erheben, wenn man doch endlich vegan isst, verwandeln sich bei Van Kuhl in amüsante Liedtexte, die mit Klischees jonglieren. Lucy van Kuhls Themen sind so alltagsnah, dass man den ungeliebten Nachbarn wiedererkennt – oder doch sich selbst?

Lucy van Kuhl ist das Pseudonym der Liedermacherin Corinna Fuhrmann. Ihre ironische, aber auch immer wieder berührende Art haben ihr etwa den Kleinkunstpreis Stuttgarter Besen eingebracht (Publikumspreis, 2021). Die Musikkabarettistin ist bei Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ unter Vertrag.



Lucy van Kuhl – Auf den zweiten Blick: Do 23.5., 20 Uhr, Lorsch, Theater Sapperlot, www.reservix.de; Sa 15.6., 20 Uhr, Bolanden-Weierhof, Theater Blaues Haus (Neuer Landweg), Info: www.blaues-haus-ev.de, 06355 1799, Reservierung@neuer-landweg.de