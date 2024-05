Drei Tage lange zieht die „Lebensart – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle“ in den Strecktalpark nach Pirmasens. Hobbygärtner und Freunde schöner Dinge dürften sich, so verspricht der Veranstalter, über ein niveauvolles Angebot freuen.

Vom zarten Pflänzchen bis hin zum Whirlpool, von der handgearbeiteten Jutetasche bis hin zu Silberschmuck bringen die Aussteller zur „Lebensart – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle“ in Pirmasens vieles mit, womit Besucher ihr „grünes Zimmer“, ihre Wohnung oder sich selbst schmücken können. In diesem Jahr verwandelt sich der Strecktalpark von 24. bis 26. Mai zum eintrittspflichtigen Ausstellungsgelände.

Gut ein Drittel der Aussteller seien in diesem Jahr erstmals in Pirmasens vertreten, teilt das Mannheimer Regionalbüro des Veranstalters Das Agenturhaus (Lübeck) mit. Diese Neuen präsentieren etwa „trendiges Mobiliar“ wie Gartenschaukeln oder Sonnenliegen „im XXL-Format“, also extrabreite Liegen.

Genussprodukte und Modisches

Dazu kommen Pflanzen wie blühende Stauden und aromatische Kräuter. An anderen Ständen – typisch für die „Lebensart“ sind die hellen Pagodenzelte – werden Hüte oder Genussprodukte verkauft. Unter den Ausstellern sind auch Pfälzer. Der Veranstalter nennt etwa „Tinas Laufsteg“ aus Pirmasens (Frauenmode), Gisela Homberg aus Thaleischweiler-Fröschen mit ihrem Label „Pfälzer Herzstücke“ (Jutetaschen, Kinderkleidung, Kerzen) und die Pirmasenserin Celine Peter mit ihren Bildern, die durch einen dreidimensionalen Effekt überraschen. Wer fündig geworden ist, kann den Depotservice nutzen und „unbeschwert“ weiterbummeln.

Auch Biergarten will öffnen

Der Strecktalpark ist als Landschaftsgarten samt Sportanlagen angelegt und außerhalb der Messetage frei zugänglich. Er liegt unterhalb der ehemaligen Schuhfabrik Rheinberger, in der unter anderem das Science Center Dynamikum mit seinen vielen Mitmach-Stationen untergebracht ist. Parkplätze gibt es beispielsweise im Parkhaus in der Fröhnstraße; der Pirmasenser Hauptbahnhof liegt rund zehn Gehminuten entfernt. Zum „Lebensart“-Wochenende will auch erstmals in dieser Saison der „V-Zeit“-Biergarten im Strecktal öffnen.

Lebensart – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle: 24.-26.5., Pirmasens, Strecktalpark (Zugang Fröhnstraße), Fr/Sa 10-18 Uhr, So 11-18 Uhr; Karten gibt es online und an der Tageskasse: im Internet für 8 Euro pro Person, an der Tageskasse 9 Euro – Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt; weitere Informationen: www.lebensart-messe.de