Fliehburg, Turmburg, staufischer „Masterplan“: Bei Klingenmünster lässt sich wunderbar die Entwicklung des Burgenbaus studieren – auf einer rund sieben Kilometer langen Wanderung über den Treutelsberg.

Parken kann man direkt vor der Haustür der Burg Landeck. Sie ist mit ihren 800 Jahren die jüngste der drei Anlagen bei Klingenmünster, weshalb wir uns, der chronologischen Reihenfolge zuliebe, sogleich aufmachen zum Heidenschuh. Ein stilisierter Turm mit Zinnen weist den Weg.

Fliehburg Heidenschuh: Die Wallanlage auf dem Treutelsberg entstand in karolingischer oder ottonischer Zeit (9./10. Jh.). | | Foto: kai

Heidenschuh: Fliehburg für Notzeiten

Am Weißen Felsen und am Martinsturm vorbei gelangen wir zur Wallanlage, deren Name in die Irre führt. Denn keineswegs stammt der Heidenschuh aus heidnischer Zeit. Vielmehr wurde die Fliehburg im 9. oder 10. nachchristlichen Jahrhundert angelegt, mutmaßlich als Reaktion auf die Ungarneinfälle in jener Epoche. Vielleicht waren es insbesondere die Bewohner des bereits im 7. Jahrhundert gegründeten Klosters Klingenmünster, die hier bei Bedarf Schutz suchten.

Jedenfalls war der Heidenschuh, wie alle Fliehburgen, kein Adelssitz, sondern ein Rückzugsort in Kriegs- und Krisenzeiten für die Bevölkerung der Umgebung. Dem entsprechen auch Dimension und Bauweise der Anlage: Aus grob behauenen oder unbearbeiteten Steinen aufgeschichtete Trockenmauern umgaben einen Bezirk, der 230 Meter lang und maximal 90 Meter breit war. Noch gut zu erkennen sind auf der südwestlichen Schmalseite zwei Abschnittswälle mit jeweils einem Tordurchgang.

Turmburg Schlössel: Blick ins Innere des Wohnturms. | | Foto: kai

Schlössel: Turmburg der Salier-Zeit

In eine ähnliche Fliehburg, einen Kilometer südöstlich vom Heidenschuh gelegen und wohl auch aus karolingischer oder ottonischer Zeit stammend, wurde um 1030 das Schlössel hineingebaut. Von wem? Man weiß es nicht. Einen Zusammenhang mit dem unweit gelegenen Kloster Klingenmünster kann man auch hier nur vermuten, urkundliche Zeugnisse zum Schlössel fehlen. Architektonisch jedoch ist die kleine Ruine hochinteressant.

Als Turmburg der Salier-Zeit verkörpert das Schlössel nämlich so etwas wie den Prototyp des mittelalterlichen Adelssitzes: ein Wohnturm in einer Ringmauer mit Torturm, ein paar Wirtschaftsgebäude, ein Vorwerk – das war schon alles. Oft wurden solche Anlagen zumindest teilweise aus Holz errichtet. Das Schlössel indes war ganz aus kleinen Glattquadern aufgemauert, was durchaus für den Ehrgeiz und die finanzielle Potenz seines oder seiner Besitzer spricht.

Typisch für die Zeit der Salier: die kleinen Glattquader. | | Foto: kai

Dank archäologischer Erforschung weiß man heute, dass der Wohnturm, von dem noch zwei Stockwerke auszumachen sind, einst gut 20 Meter hoch war und ein Schieferdach trug, dass es im Burghof eine Glaswerkstatt, eine Töpferei, eine Schmiede, einen Stall und ein Badehaus gab, dass das Schlössel vier Nutzungsphasen erlebte und ebenso viele Zerstörungen. Wovon die letzte, um 1150 geschehen, endgültig war.

Selbst nach 800 Jahren noch solide: Landecks Schildmauer und der begehbare Bergfried. | Foto: kai

Landeck: Ideale Staufer-Burg

Damit springen wir von der Salier- in die Staufer-Zeit und stehen staunend vor der Wehrfront von Burg Landeck. Eine massive Schildmauer aus sorgfältig gearbeiteten Buckelquadern, dahinter, aus dem gleichen Mauerwerk, der viereckige, 23 Meter hohe Bergfried, das Ganze durch einen Halsgraben zusätzlich geschützt: Von Gräfenstein und Hohenecken mal abgesehen veranschaulicht keine andere Ruine in der Pfalz den staufischen „Masterplan“ einer Burg so gut wie Landeck.

Dazu gehören auch die Spornlage, die es erlaubte, die Umgebung mächtig zu dominieren, der polygonale Grundriss, der annähernd ein Oval ergibt, und ein Palas, der in gebührendem Abstand zum Bergfried an der Südwestflanke der Kernburg errichtet war. Von diesem herrschaftlichen Wohnbau ist noch die Außenmauer erhalten. Besonders bemerkenswert ist außerdem das Burgtor der Kernburg. Es sitzt in einer wie eingeschnitten wirkenden vertikalen Nische der Schildmauer und hat einen romanischen Rundbogen mit fein geziertem Gewände.

Katapult mit Aussicht: Von der Landeck lässt sich wunderbar die Rheinebene überblicken. | Foto: kai

Die Qualität der Architektur lässt vermuten, dass die um 1200 errichtete Burg einen mächtigen Bauherrn hatte. Und tatsächlich war Landeck eine Reichsburg, mit der keine einfachen Ministerialen der Staufer belehnt wurden, sondern, offenbar zu gleichen Teilen, zwei Familien des Hochadels: die Grafen von Leiningen und die Grafen von Zweibrücken. Als die Linie der Grafen von Leiningen-Landeck gegen Ende des 13. Jahrhunderts erlosch, kamen die von König Rudolf von Habsburg protegierten Herren von Ochsenstein als Anteilseigner auf Landeck ins Spiel. Im weiteren Verlauf des Spätmittelalters, als die Kernburg von einem Zwinger mit halbrunden Flankierungstürmen umgeben wurde, mischten infolge von Verpfändungen auch die Pfalzgrafen bei Rhein und das Hochstift Speyer auf der Landeck mit.

Die Geschichte der Besitzverhältnisse ließe sich bis zur finalen Zerstörung der Burg gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch französische Truppen durchdeklinieren. Interessanter liest sich indes die Nachricht, dass es spätestens ab 1407 außer dem steinernen Palas noch ein „Beumin“-Haus gab, ein hölzernes Haus. Dieser Wohnbau aus Fachwerk erhob sich dort, wo die Burgschänke heute ihren Biergarten hat.

| Foto: Helga Dostal

Wegweiser

Drei-Burgen-Weg: Die Rundwanderung geht über sieben Kilometer und ist nicht ganz frei von der einen oder anderen Steigung. Sie lässt sich trotzdem gut mit Kindern ab dem Grundschulalter machen, zumal gerade Landeck genauso aussieht, wie man sich eine Ritterburg vorstellt. Schlössel und Heidenschuh sind frei zugänglich, dasselbe gilt tagsüber für Burg Landeck, die bewirtschaftet ist. Info: landeck-burg.de, stiftsgut-keysermuehle.de/burgschaenke-landeck

Abstecher zur Nikolauskapelle: Auf dem Weg vom Schlössel zurück zur Landeck bietet sich ein Abstecher zur Nikolauskapelle an, einem gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Kleinod der Spätromanik, das zwischen den Weinbergen beim Pfalzklinikum liegt (www.burglandeck-stiftung.de). Vom alten Kloster Klingenmünster selbst sind, nach Aufhebung im 16. Jahrhundert und Abriss der Klosterkirche im 18. Jahrhundert, nur magere Reste geblieben.

