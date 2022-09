Lust, Lammfleisch aus heimischer Produktion in verschiedensten Variationen zu kosten? Möglich ist das auf dem „Kulinarischen Lammfest“ im Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz und im Rahmen der Donnersberger Lammwochen.

Beim Lammfest am 18. September lädt eine Schlemmermeile mit regionalen Gerichten rund ums Lamm ein, die die Köche der fünf teilnehmenden Gastronomiebetriebe zubereiten. So gibt es etwa gebackene Lammravioli, Schafskäsecrumble und Lamm-Maultaschen von der „Klostermühle“ aus Münchweiler an der Alsenz, Lammsülze und feurige Lammhackbällchen von der „Mühle am Schlossberg“ aus Wartenberg, gefüllte Lammrolle mit Lammjus und mediterranes Lammgyros vom „Bastenhaus“ aus Dannenfels, Pulled-Lamb-Burger im Kartoffelbrötchen und gefüllte Lammbrust vom Parkhotel „Schillerhain“ in Kirchheimbolanden sowie Lammbällchen und pikantes Lammcurry vom Restaurant „Freigeist“ aus Bad Kreuznach – jeweils mit leckeren Beilagen dazu.

Wohlschmeckend: Lammbällchen mit Kreuzkümmel auf Kürbissalat. | | Foto: Hofgut Neumühle/frei

Musik und Basteln beim Lammfest

Ein attraktives Rahmenprogramm unterhält die ganze Familie: Für musikalische Unterhaltung sorgt das Trio Tango Palatino aus Kaiserslautern. Das Weingut Schmidt aus Obermoschel kredenzt Weine. Kaffee und hausgemachten Kuchen erhält man in der Maschinenhalle. Eine Bastelwerkstatt für Kinder, Spinndemonstrationen und Marktstände mit Produkten rund ums Schaf vervollständigen das Programm.

Für artgerechte Haltung und Lanschaftspflege

Die Donnersberger Lammwochen – 16. September bis 3. Oktober – stehen unter dem Motto „Spitzenqualität, Genuss und Naturschutz für die Region“. Die fünf teilnehmenden Gastronomiebetriebe offerieren diverse Lammspezialitäten von Keule, Schulter, Rücken und Brust. Die Aktion bietet nicht nur eine besondere Fleischqualität von heimischen Tieren, sondern unterstützt auch eine artgerechte Tierhaltung in der Region und die damit verbundene Landschaftspflege zum Erhalt der abwechslungsreichen Umgebung. Im Hofladen des Hofguts Neumühle sind ganzjährig Produkte vom Lamm wie Salami, Rohesser, Schinken und Fleisch (auf Vorbestellung) erhältlich.

Info

“Kulinarisches Lammfest„ im Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz, So 18.9., 11-16 Uhr; Donnersberger Lammwochen vom 16.9. bis 3.10.; Infos: www.hofgut-neumuehle.de