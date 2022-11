Hier der Kreuzritter, der zu spät bemerkt, dass der Sarazenenkrieger, gegen den er kämpft, seine Geliebte ist. Dort die Frau, die den Lügen eines chronischen Verführers auf den Leim ging: Zwei Kammeropern bietet das Pfalztheater an einem Abend.

Was das Pfalztheater Kaiserslautern in seinem Kammeropernabend auf der Werkstattbühne zusammenbringt, trennen 400 Jahre. Trotzdem haben Claudio Monteverdis dramatisches Madrigal „Il combattimento di Tancredi e Clorinda“ (1624) und die Kammeroper „Through His Teeth“ (2013) des 1978 geborenen britischen Komponisten Luke Bedford so einiges gemeinsam. Zunächst die Besetzung mit drei Sängern. Dann die quasi-dokumentarische Perspektive durch einen Erzähler (Monteverdi) beziehungsweise eine Interviewerin (Bedford). Und last but not least das Grundmotiv des Geschlechterkampfs, der mit körperlicher und psychischer Gewalt einhergeht. Premiere ist am Do 24.11. um 20 Uhr; weitere Aufführungen folgen am 27.11., 3.12., 21.12. und 7.1., Karten: 0631 3675209, www.pfalztheater.de.