„Vom Barock bis zum 20. Jahrhundert“ führt der Weg, den das Amadeus-Gitarrenduo in Grünstadt musikalisch beschreiten will. Das Duo zählt zur Spitzenklasse seiner Art und ist international bekannt.

Die Kanadierin Dale Kavanagh und der Deutsche Thomas Kirchhoff, die seit 1991 zusammenarbeiten, gehören zur Spitzenklasse der Gitarrenduos mit weit über 1800 Konzerten in mehr als 70 Ländern Europas, Amerikas und Asiens.

„Mit überschwänglichem Temperament im virtuosen Vortrag, sensibelster Gestaltungskraft und einem großen, warmen Gitarrenton verwöhnen die beiden ihre Zuhörer“, würdigen die Veranstalter das Duo.

Barock-Werke in neuer Version

Ihr Programm in Grünstadt bestreiten Kavanagh und Kirchhoff mit Barock-Werken, die für anderen Instrumentierungen geschrieben und für Gitarren-Duo bearbeitet wurden: Händels Suite Nr. 7 in g-Moll (HV 432), Vivaldis Concerto in D-Dur (RV 93) und Bachs Triosonate Nr. 4 – e-Moll (BWV 528). Zwischen diese Barock-Schwergewichte packt das Duo tänzerisch Beschwingtes von Gaspar Sanz (1640-1710), dem „Gentilhombre“, dem Joaquin Rodrigo eine Orchestersuite gewidmet hat – Originalliteratur für Gitarre, allerdings gedacht für die fünfchörige Barock-Gitarre.

Mit „Paradetas“ und insbesondere dem grandiosen „Canarios“, das in einer Version von Emerson, Lake & Palmer sogar in den Prog-Rock Eingang gefunden hat, huldigen die beiden Künstler dem Spanier, der bis heute viele Gitarristen zu begeistern vermag. Für zeitgenössische Klänge sorgt Kavanagh selbst, deren Stücke „The Ghost of Peggy’s Cove“, „Four Pieces“ und „Kaleidoscope“ das Programm abrunden.

Amadeus Guitar Duo: „Kontraste – Vom Barock bis ins 20. Jahrhundert“ – So 14.4., 17 Uhr, Grünstadt, Friedenskirche; Tickets: reservix.de