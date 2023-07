Alice Merton, Gentleman, Max Giesinger und Ray Wilson – „Jazz & Joy“ geizt nicht mit Prominenz. Die 32. Ausgabe des Festivals zieht erneut Freunde unterschiedlicher Musikgenres nach Worms (11.-13. August) – und ja: Jazz ist auch dabei.

Der erste Festivaltag beginnt mit einem Paukenschlag für die Fans von Max Giesinger („Der letzte Tag“): Der erfolgreiche Singer-Songwriter wird nämlich das Sonderkonzert auf der Bühne am Marktplatz bestreiten (Freitag, 11. August, 20 Uhr).

Nils Landgren Funk Unit spielt Eröffnungskonzert

Die Musik spielt aber schon früher: Zum Festival-Freitag hat sich unter anderem das Omer Klein Trio um den namensgebenden Jazz-Pianisten angekündigt, das 2023 sein zehnjähriges Bestehen feiert (Freitag, 11.8., 19.30 Uhr, Schlossplatz). Das offizielle Eröffnungskonzert bestreitet eine Formation des schwedischen Star-Posaunisten und Sängers Nils Landgren, deren Musik ins Ohr, aber auch schnell in die Beine geht: die Nils Landgren Funk Unit (Freitag, 11.8., 21.30 Uhr, Weckerlingplatz). „Funk is my Religion“ heißt eines der Stücke nicht von ungefähr.

Alice Merton mit neuem Album

Am zweiten Festivalabend ist eine Frau für die Pop-Schiene zuständig (Samstag, 12. August, 22.30 Uhr, Marktplatz): Alice Merton hat ihr zweites Album im Gepäck. Mit ihrem Ausnahme-Hit „No Roots“ im Rücken und nach Gründung ihres eigenen Labels scheint Merton ihre künstlerische Freiheit zu genießen: Tanzbar gestaltete Popsongs, an denen die in Deutschland geborene Künstlerin mit mehreren Produzenten arbeitete, gehen auf dem Album „S.I.D.E.S.“ einher mit teils dunklen Texten, in denen von Ängsten und Selbstzweifeln die Rede ist. Doch sie kennt ja auch die hellen Seiten des Lebens, und so will Alice Merton, die die Popakademie Mannheim besucht hat, ihren Hörern mit Liedern wie „Charlie Brown“ durchaus Mut machen. Nicht die Peanuts-Figur sei gemeint, wie Merton in einem Interview erläuterte, sondern einer ihrer Freunde, der Angst vor seinem Glück habe, habe sie zu diesem Lied inspiriert.

Jazzrausch und Genleman

Jazz-Freunde sind am selben Abend bei der Jazzrausch-Bigband gut aufgehoben (Samstag, 12. August, 22 Uhr, Volksbankbühne). Diese hatte ihre Ursprünge im Elektro-Club Harry Klein in München. Die Ankündigung spricht von akustischem Techno-Jazz im Bigband-Format; Videos versprechen ein Gute-Laune-Klangerlebnis.

Inzwischen wurde auch Gentleman für „Jazz & Joy“ bestätigt. Der Kölner, der Erfolge mit Reggae feiert und auf seinem Album „Mad World“ wieder Englisch singt, kommt am Festivalsonntag (13.8., 20 Uhr, Marktplatz). Zum dritten Festivaltag begrüßt Worms zudem den Rocksänger Ray Wilson mit seinem Programm „Genesis Classic“ (So 13.8., 17.30 Uhr, Marktplatz). Sänger Max Mutzke, der Jazz liebt, wird vom Matti Klein Soul Trio begleitet (So 13.8., 20 Uhr, Weckerlingplatz). Ein Blick ins Gesamtprogramm lohnt sich, denn auch Namen wie Gringo Mayer, Miu, Luciel oder Marema machen neugierig.

Info

Festival Jazz & Joy, 11.-13.8., Worms, vier Bühnen; der Eintritt zum Max Giesinger-Sonderkonzert ist nicht in den Tageskarten enthalten, Karten: Telefon 01805 337171, www.ticket-regional.de, Info: www.jazzandjoy.de