Das Restaurant Pfeifertal in Eulenbis ist ein Haus mit langer Geschichte und gastwirtschaftlicher Tradition. Wir haben uns von den gutbürgerlichen Köstlichkeiten überzeugen lassen und eine Küche genossen, die auch moderne Einflüsse zulässt.

Diese Bratkartoffeln sind nahezu unschlagbar! Außen knusprig, innen weich und mit feinem Buttergeschmack. Zusammen mit zarter Hähnchenbrust, Pilzrahm und buntem Gemüse kommen sie im gusseisernen Pfännchen auf den Tisch (17,90 Euro). Tatsächlich ist die Mühlenpfanne ein Klassiker im Restaurant Pfeifertal, wie Inhaber Frank Fischer bestätigt, der das „Geheimnis“ der perfekten Bratkartoffeln bereitwillig lüftet: „Wir kochen und pellen Kartoffeln, die in Butterschmalz gebraten frisch aus der Pfanne kommen.“

Klassiker: Mühlenpfanne mit Bratkartoffeln. | Foto: wig

Das einladende Haus liegt unterhalb von Eulenbis im idyllischen Mooslauter-Tal direkt an einem gut frequentierten Radweg und lockt Ausflügler im Sommer mit einem schönen Biergarten. Es wurzelt in einer Mühle, deren Geschichte bis ins Jahr 1685 zurückreicht. Seit 1926 ist das Gebäude gastronomisch genutzt und im Familienbesitz. Küchenmeisterin Sabine Fischer führt das Landhotel mit ihrem Mann Frank bereits in vierter Generation. „Nächstes Jahr können wir 100. Jubiläum feiern“, sagt Frank Fischer, der von Haus aus Architekt ist und seit 2012 den Service leitet.

Seine Berufsausbildung zeigt sich in einem modernen, ausgeklügelten Anbau, der sich auf einer Seite als Wintergarten mit Glaswänden präsentiert, die sich öffnen lassen, auf der anderen Seite ein helles, modern gestaltetes Kaminzimmer mit Loungemöbeln als zusätzlichen Gastraum bietet. Im Haupthaus findet sich die gemütliche Mühlenstube, „ein stiller Raum, der besonders von Leuten mit Hörgeräten geschätzt wird“, erklärt Fischer. Wenige Stufen trennen die Mühlenstube und auch geräumige Toiletten vom barrierefreien Anbau.

Tradition trifft Zeitgeist: Pulled Pork auf Rotkrautsalat. | Foto: Fischer

Die Speisen aus der Küche von Sabine Fischer, die seit 2007 als Küchenchefin fungiert und nach ihrer Koch-Ausbildung unter anderem Station im Deidesheimer Hof gemacht hat, spiegeln gutbürgerliche Pfälzer Tradition mit Twist zur Moderne. So finden sich bei den Vorspeisen eine Kartoffelcremesuppe mit Lachs und Brotcrumble (7,90 Euro) neben der klassischen Rindfleischsuppe mit Markklößchen (6 Euro), bei den Hauptgerichten neben Schnitzelvariationen (ab 13,90 Euro) Pulled Pork mit BBQ-Sauce auf Rotkrautsalat und Bratkartoffeln, gekrönt von Meerrettich und Kräuterquark (18,90 Euro), oder das Teriyaki-Hähnchen mit Gemüsereis (17,90 Euro). Hausmannskost, Salate, eine vegetarische und vegane sowie eine verführerische Dessertauswahl ergänzen das Spektrum.

Saisonschmankerl: Erdbeer-»Bärremche«. | Foto: Fischer

Und Fischgerichte fehlen ebenfalls nicht. Hier stehen dem gutbürgerlichen geräucherten Forellenfilet in Mandelpanade mit Bratkartoffeln (28,90 Euro) modern interpretierte Fish & Chips (18,90 Euro) gegenüber: Seelachsfiletstücke in einer Petersilienpanade mit Kartoffelchips, Salat und pikant gewürztem Dip aus Mango Chutney, Sojasauce und Ingwer. Das Angebot gehe bewusst über das eines Ausflugslokals hinaus, betont Frank Fischer: „Wir sind ausgerichtet auf Gäste, die gerne gut essen gehen, haben aber auch etwas für Ausflügler dabei.“

Wohlfühlen können sich beide Parteien – die Familie, die auf ihrer Radtour rastet, ebenso wie der Genießer, der einen Tisch fürs Abendessen zu zweit reserviert. Dafür sorgt neben den Speisen ein sehr aufs Wohl der Gäste bedachtes Servicepersonal unter der Leitung des Hausherrn, das einen späten Sonderwunsch schon mal im Laufschritt an die Küche übermittelt. Dazu passt die gut sortierte Getränkekarte mit Allgäuer Büble vom Fass und ausgewählten Pfälzer Weinen.

Hotel-Restaurant Pfeifertal, Untere Pfeifermühle 4, Eulenbis,

Telefon 06374 9250, Internet: hotel-pfeifertal.de, E-Mail:

info@hotel-pfeifertal.de, geöffnet: Mo-Sa 17-20.30 Uhr, So 12-20 Uhr; eigener Bereich für Gäste mit Hund