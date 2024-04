Die Stadt Speyer lädt zu ihrem ersten Garten- und Pflanzenmarkt in die Innenstadt ein. Stauden, Blumen, Dekorationsartikel, Naturseife, Keramikobjekte, aber auch Schmuckstücke und sogar Wohnmobile bringen die Händler nach Speyer mit.

Viele Inspirationen und Einkaufsmöglichkeiten bieten sich am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, wenn 30 Ausstellerinnen und Aussteller aus Speyer und Umgebung an ihren Ständen auf der Maximilianstraße vielfältige Produkte, darunter auch Genussartikel, anbieten.

Der Garten- und Pflanzenmarkt öffnet am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Begleitet wird die Veranstaltung von einem verkaufsoffenen Sonntag am 21. April, an dem die teilnehmenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. „Um ein zu hohes Verkehrsaufkommen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung die Besuchenden, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen.“