Seltsame Wesen halten Einzug in die Friedenskirche, mag sein, dass auch ein Geruch auffällt, wie man ihn eben von Fahrradschläuchen kennt. Fritzi Haußmann, eine der bekanntesten Pfälzer Künstlerinnen, hat den Raum auf ihre Art erschlossen.

Sie verwandelt mit Skulpturen, Objekten aus dem besagten alltäglichen und doch so ungewöhnlichen Werkstoff. „Zwischenmensch“, so der Titel des Frühjahrsprojektes, zu dem das Kulturkirchenteam der Friedenskirche die Pfalzpreisträgerin aus Frankenthal eingeladen hat. Da die 53-Jährige sich immer auf die jeweiligen Räume einlässt, hat das Wesen der Kirche als Begegnungsort die Impulse gesetzt.

Mit dem Titel richtet Fritzi Haußmann den Fokus auf das Miteinander, das Verbindende, Bergende im Trennenden. Und das tut sie mit der ganzen Vieldeutigkeit ihres Materials: ausgediente Fahrradschläuche, sozusagen von den Zwängen der Felge und der Einsinnigkeit ihrer Bewegung befreit, nehmen unter den Händen und in der Fantasie Fritzi Haußmanns eine schier grenzenlose, rätselvolle Formbarkeit an.

Kirchenmobiliar wird einbezogen

Am Montag hat sie mit dem Aufbau begonnen, der das Kirchenmobiliar einbezieht in die raumgreifenden Verknotungen und Verstrebungen, das Platzieren von Figuren wie in eingefrorener Bewegung, wie Fritzi Haußmann im Gespräch erklärt.

Ergänzend dazu widmen sich Videos der Dynamik von Begegnung und Interaktion. Miriam Markl und Veronika Kornová-Cardizzaro greifen in Tanzperformances, die vorab aufgezeichnet wurden, die Impulse Haußmanns auf. Ihre Körper sind anfangs ins gummiartige Material der Schläuche gehüllt. Zwei Menschen, die sich nähern, freundlich begegnen und wieder auseinander gehen. Diese Szene erhält durch den Ort der Projektion – über dem gekreuzigten Christus – eine große Tiefe. Zu Eröffnung und Ausklang der Ausstellung sind die beiden in Performances auch live zu sehen.

„Fritzi Haußmann: Zwischenmensch“, Ludwigshafen, Friedenskirche, Leuschnerstr. 56; 25.2.-24.3.; Vernissage: So 25.2., 15 Uhr; geöffnet: Mi 17-19, Sa 15-17, So nach Gottesdiensten bis 12 Uhr; Infos: www.kulturkirche-ludwigshafen.de