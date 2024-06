Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wird in Otterberg im zweijährigen Turnus das Frühlingsfest gefeiert. In diesem Jahr wird das Frühlingsfest auf dem Platz vor der Abteikirche am Samstag, 15. Juni, um 19 Uhr eröffnet.

Die neue Frühlingskönigin Evelin I. steht bei der Eröffnung am Samstag, 15. Juni, um 19 Uhr im Mittelpunkt. Ab etwa 20.30 Uhr spielt die Band Basement Rock und Pop.

Festumzug am Sonntag

Um 6 Uhr am Sonntagmorgen, 16. Juni, hallen Böllerschüsse durch die Stadt, der Musikverein Harmonie zieht mit einem musikalischen Weckruf durch die Straßen. Den Höhepunkt des Festes bildet der Festzug am Sonntag durch die geschmückte Hauptstraße (Beginn: 13 Uhr). Mehr als 1000 Mitwirkende sind laut Tourist-Information dabei, darunter auch viele Kinder: „Angeführt von farbenprächtigen Fanfarenzügen, präsentieren sich die Zisterziensermönche, die Wallonen, die Hugenotten und der ehemals wichtige Nachtwächter.“

Nach dem Umzug am Sonntag sowie am Montag um 14 Uhr (ab Verbandsgemeindeverwaltung) wandern die Besucher zum Waldfestplatz, der etwa drei Kilometer außerhalb an der Landstraße nach Höringen liegt. Auch ein Pendelbus fährt.



Frühlingsfest in Otterberg: 15.-17.6., Info: Tourist-Information Otterberg, Telefon 06301 31504, Internet: www.otterberg.de