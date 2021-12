Wenn Erika Stucky die Bühne erklimmt, wird es exzentrisch. So darf man auch auf das Programm „Stucky Yodels“ gespannt sein, mit die kreative Künstlerin in Mannheim gastiert. Das geplante Konzert in Karlsruhe wurde verschoben.

Die amerikanische Schweizerin oder schweizerische Amerikanerin, die als Kind von San Francisco mit ihren Eltern ins Wallis zog und später an einer Pariser Jazzschule Gesang studierte, spielt nicht nur, sondern lebt geradezu auf der Bühne: immer authentisch, immer echt, immer überraschend, immer anders.

Stucky jodelt in Stucky-Swiss-Cowboy-African-Yodel-Art, wie es der Veranstalter umschreibt, performt, erzählt und zitiert. Seit Jahrzehnten tourt das einstige Flower-Power-Girl durch Europa und die Welt, beobachtet genau, nimmt Anekdoten auf, filmt und verarbeitet Erlebtes zu Bühnenprogrammen. Im vergangenen Jahr hat Stucky den Grand Prix Musik der Schweiz gewonnen.

Zur Tour „Stucky Yodels“ kommt sie mit ihrem langjährigen musikalischen Begleiter und Tubisten Jon Sass, der ebenso wie Stucky mühelos amerikanische Blueskultur mit alpenländischer Traditionsmusik vereinen kann. Neu hinzugekommen in die „Stucky-Family-Christmas-NewYear“-Runde ist Gitarrist Oli Hartung, Lehrer an der Swiss Jazz School in Bern und Komponist für Filmmusik.

Info

Erika Stucky: “Stucky Yodels„ – Do 30.12., 20 Uhr, Mannheim, Alte Feuerwache; Sa 22.10.22, 20.30 Uhr, (von 7.1. verschoben), Karlsruhe, Tollhaus, Karten: reservix.de