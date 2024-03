Die LEO-Redaktion zusammen mit den BASF-Weinexperten exklusiv für LEO- und RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser ein spannendes Weinpaket mit sechs Tropfen renommierter Weingüter aus der Pfalz zum Sonderpreis zusammengestellt.

Endlich ist er da, der Frühling! Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, die Natur erwacht, alles beginnt zu blühen. Dass diese besondere Jahreszeit nach anderen Genüssen verlangt als ein kalter Winter, ist verständlich. „Weinfreundschaftlich“ betrachtet heißt das: Die kräftigen Rotweine bleiben im Keller, im Glas wird es frischer, bouquetreicher. Passend dazu hat die LEO-Redaktion zusammen mit den BASF-Weinexperten exklusiv für LEO-Leserinnen und -Leser wieder ein spannendes Weinpaket mit sechs Tropfen renommierter Weingüter aus der Pfalz zum Sonderpreis zusammengestellt.

Ein süffiger Müller-Thurgau aka Rivaner

Ein aromatischer, oft unterschätzter Frühlingsbote ist der Müller-Thurgau . Der süffige Wein, dessen Rebsorte 1882 vom Schweizer Hermann Müller-Thurgau aus dem Kanton Thurgau gezüchtet wurde, verbucht in Deutschland die zweitgrößte Anbaufläche und ist auch als Rivaner bekannt. Den Müller-Thurgau-Preis gewann 2022 das Weingut Thomas Dollt in Flemlingen mit seinem gelbfruchtigen Müller-Thurgau vom Löss, der sich mit heimischen, aber auch exotischen Fruchtaromen zeigt. Mit seiner harmonischen Säure passt er ausgezeichnet zu cremiger Bärlauchsuppe mit Frischkäseknödel.

Ein rarer rosa Chardonnay

Ein eher seltener Genuss ist ein rosa Chardonnay . Die seit Februar 2020 in Deutschland zugelassene Rebsorte ist eine Mutation des weißen Chardonnays und aktuell auf sechs Hektar in Rheinland-Pfalz gepflanzt – eine echte Rarität. Am Gaumen ähnlich schmelzig weich und körperreich wie sein Verwandter kommt die Frucht viel stärker zum Tragen. Der Rosé vom Weingut Studier in Ellerstadt trumpft auf mit Aromen von roten Beeren, tropischen Früchten, Birnen und Feigen. Durch die Restsüße knapp über der Trocken-Grenze (also feinherb) wird das saftige Fruchterlebnis noch befördert. Unsere Speisenempfehlung: lauwarmer Spargelsalat mit Erdbeeren, Rucola und Fetakäse.

Ein knackig-frischer Riesling

Auch dieser Wein ist besonders: der 2022er Deidesheimer Langenmorgen trocken BASF Exklusiv des Weinguts Kimich verkörpert den frischen Riesling-Stil. Mit intensivem Pfirsich-Aroma, das an saftiges Steinobst erinnert, vereint er subtile Blütennoten, Aromen von Zitrusfrüchten und den Aprikosenduft – passend zu Orangen-Ingwer-Spargel mit Vanille und Riesengarnele. Ein knackiger Riesling, leicht zu trinken, schwer zu widerstehen – so sah das auch die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und kürte ihn unter allen Weinen mit Goldener Kammerpreismünze zum Sieger der Kategorie „Riesling“.

Eine leichtfüßige Cuvée

Gleich vier Rebsorten vereint die 2023 Cuvée weiß trocken BASF Exklusiv des nordpfälzischen Bioland-Weinguts Hahn-Pahlke . Müller-Thurgau, Scheurebe, Cabernet Blanc und Sauvignon Blanc sind die Basis für eine – mit angenehmen 11,5 Volumenprozent – leichtfüßige Cuvée mit Aromen von Holunderblüte, Litschi und reifem Pfirsich. Der Klassiker Müller-Thurgau darin sorgt am Gaumen für eine angenehm frische Säure, die zum weichen Mundgefühl passt. Unser Speisentipp: Glasnudelsalat mit Sesam-Hähnchen und Mango.

Ein fruchtbetonter Blanc de Noir

Der 2023 Blanc de Noir trocken BASF Exklusiv kommt aus der Südpfalz – und zwar vom Weingut Hartmann in Kirrweiler. Christian Hartmann gehört zu den aufstrebenden Jungwinzern, seine Weine sind spritzig und fruchtbetont, machen Spaß und sollen vor allem: getrunken werden! So wie dieser modern ausgebaute Blanc de Noir aus Spätburgundertrauben. Mit klaren Aromen von Aprikose und Waldbeeren, feinem Schmelz und animierender Säure passt er nicht nur wunderbar zu Fischgerichten, etwa gebratenem Zander mit Cous-Cous und Fenchel-Gurken-Salat, sondern bietet auch solo pures Trinkvergnügen.

Ein feiner, leichter Weißburgunder

Das Weingut von Winning gehört zu den namhaften Betrieben der Pfalz. Im Gegensatz zur „von Winning“-Linie mit oftmals im Holzfass gereiften Weinen und vollem Körper mit Reifepotenzial setzt die „Dr. Deinhard“-Linie auf einen süffigen Trinkfluss mit viel Frucht. Die meisten Weine werden im Stahltank ausgebaut. Genau wie dieser 2023 Weißburgunder No.1 trocken BASF Exklusiv , der mit seiner feinen Frucht an reife Birnen erinnert, weiße Blüten erkennen lässt und im Hintergrund mit einer leichten Mandelnote aufwartet. Dazu passt Saltimbocca „alla romana“ mit Rosmarinkartoffeln und Erbsen-Minze-Püree.

Infos

Das „LEO Frühling“-Weinpaket gibt’s zum LEO-Sonderpreis von 49,90 Euro inklusive Versandkosten. Es kann demnächst auf weinkeller.basf.de/leoweinpaket bestellt werden.

Wer das Paket im BASF-Weinkeller (Ludwigshafen, Anilinstr. 12) abholt, spart 8,20 Euro Versandkosten und bezahlt nur 41,70 Euro.

RHEINPFALZ-CARD-Inhaber erhalten als Extra eine Tomatensauce mit Bärlauch (240 ml) von „Heike“ aus dem Pfälzer Gemüsegarten (dafür bitte CARD-Nummer im Bemerkungsfeld bei der Bestellung eingeben oder vor Ort vorzeigen).