Die Fortsetzung sollte schon im vergangenen November in die Kinos kommen, doch auch im Showbusiness sorgten Streiks für eine Verzögerung des Filmstarts. Am 29. startet „Dune: Part Two“ nun in den deutschen Kinos.

Oscarpämierter Auftakt der Trilogie

Zweieinhalb Jahre nach dem mit sechs Oscars prämiertem Megaerfolg „Dune“ widmet sich Denis Villeneuve in „Dune: Part Two“ dem nächsten Kapitel von Frank Herberts gefeiertem Bestseller „Der Wüstenplanet“. Mit neuen internationalen Stars und riesigem Aufwand ist der Film von Warner Bros. und Legendary Pictures der mit großer Spannung erwartete Nachfolger. Die Fortsetzung sollte eigentlich schon im vergangenen November in die Kinos kommen, doch auch im Showbusiness sorgten Streiks für eine Verzögerung des Filmstarts. Am 29. startet „Dune: Part Two“ nun in den deutschen Kinos, und in der Region gibt es in vielen Kinos bereits eine Vorpremiere am 28. Februar.

Es war schnell klar, dass Villeneuve das Werk nicht in einem Film inszeniert. Eine Trilogie soll die schleichende Entwicklung von einem Jungen mit „Träumen“ von der Zukunft zum verehrten Messias hin zur dunklen Seite der Macht authentisch zeigen.

Paul wird zum Anführer des Wüstenvolkes

Jetzt also Teil zwei, in dem Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), auf der Flucht in die Wüste Arrakis als letzte Überlebende des eigenen Volkes die Welt der Fremen kennenlernen. Die brutalen Harkonnen hatten Arrakeen, die größte Stadt des Planeten, an sich gerissen und Haus Atreides ausgelöscht. Gezeigt wird die Geschichte der mythischen Reise von Paul Atreides zum spirituellen Anführer des Wüstenvolkes. An der Seite von Wüstenkriegerin Chani (Zendaya), sie erschien ihm schon oft in seinen Träumen, und den Fremen begibt er sich auf einen Rachefeldzug gegen die Unterdrücker, die auch seine Familie vernichtet haben.

Liebe oder Held

Doch die beiden verbindet mehr als der gemeinsame Kampf. Chani erobert Pauls Herz, doch anders als seine zum mächtigen Orden der Bene Gesserit gehörende Mutter sieht Chani Pauls Erlöserrolle äußerst kritisch. Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln aber muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann. Erschwerend kommt mit Feith-Rautha Harkonnen (Austin Butler), dem Neffen des fiesen Baron Harkonnen, ein mächtiger Gegenpart für Paul ins Spiel. Austin Butler tritt in dieser Rolle das Erbe des Musikstars Sting an, der diese Rolle schon 1984 in David Lynchs „Wüstenplanet“ verkörperte.

Sci-Fi-Meisterwerk

Erste Reaktionen nach der Premiere feiern die Sci-Fi-Fortsetzung schon mal als ein Meisterwerk, das noch packender als Teil eins inszeniert sein soll – mit brillanter Filmmusik, einem exzellenten Cast und einer wirklich mitreißenden, aber auch nachdenklich stimmenden Entwicklung.

Dune: Part Two, USA / Kan 2024, 166 Minuten, Regie: Denis Villeneuve, mit Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, FSK: ab 12 Jahren