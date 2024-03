Das Donnersberger Weinforum lädt Weinfreunde und Genießer für Sonntag, 21. April, bereits zum zwölften Mal auf eine kulinarische Entdeckungsreise ins Zellertal ein. Vertreten sind Winzer aus der Pfalz, von der Nahe und aus Rheinhessen.

Unter dem Motto „Ein Berg – drei Weinanbaugebiete“ präsentieren 17 Winzer von der Nahe, aus der Pfalz und aus Rheinhessen sowie zwei Gastweingüter ihre edlen Tropfen und versprechen eine spannende Auswahl. Im schönen Ambiente des Weinguts Bremer in Niefernheim werden sowohl bewährte Klassiker als auch pfiffige Kreationen zur Verköstigung angeboten. Kulinarisch begleitet wird das Weinforum von der Vinothek des Weinguts. Im Eintritt von 15 Euro ist eine kleine Weinprobe inklusive Wasser an den Weinständen enthalten.

In diesem Jahr sind folgende Betriebe dabei: Weingut Schmidt (Obermoschel), Weingut Bernhard-Räder (Flomborn), Weingut Ermarth-Bogert (Mörstadt), Weingut Full (Mölsheim), Privat-Weingut Hagmaier (Mölsheim), Weingut Lüll (Wachenheim), Weingut Milch (Monsheim), Weingut Schales (Flörsheim-Dalsheim), ZWAJ Weine (Mölsheim), Weingut Bremer (Zellertal-Niefernheim), Weingut Hahn-Pahlke (Battenberg), Weingut Holstein (Kindenheim), Weingut Janson-Bernhard (Zellertal-Harxheim), Klor.Wines (Einselthum), Weingut Puder (Zellertal-Niefernheim), Weingut Schwan (Zellertal-Niefernheim) und Weingut Schwedhelm (Zellertal-Zell). Auch bietet das Donnersberger Weinforum wie immer die Möglichkeit zum Blick über den Tellerrand hinaus: In diesem Jahr laden zudem die Gastweingüter Weingut Dr. Alex Senfter aus Nierstein und Weingut Peth aus Monzernheim ihre Weine zur Verkostung an.

Veranstalter sind der Donnersberg-Touristik-Verband und Ingrid und Rainer Schulmeyer in Zusammenarbeit mit dem Weingut Bremer.

Donnersberger Weinforum: So 21.4., 11-18 Uhr, Niefernheim,

Weingut Bremer, Karten: Tageskasse; Info: Tel. 06352 1712, E-Mail: touristik@donnersberg.de, Internet: www.donnersberg-touristik.de