Die Parkanlagen der Westpfalz gehen in die erste Runde des Gartenjahres. Der Japanische Garten in Kaiserslautern ist geöffnet, der Saisonbeginn in der Gartenschau steht bevor. Der Zweibrücker Rosengarten wird kurz vor Ostern folgen.

In Kaiserslautern startet die Gartenschau am 23. März. Die Gäste des Japanischen Gartens bewundern bereits die Kirschblüten. Und in Zweibrücken wird der Rosengarten ab Ende März zeigen, was er zu bieten hat, bevor die Königin der Blumen die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Gartenschau eröffnet am 23. März

Die Gartenschau Kaiserslautern öffnet am Samstag, 23. März, und dann bis Ende Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr. Für Sonntag, 24. März, 14 Uhr, haben sich im Neumühlepark – das ist der bei Familien beliebte Gartenschau-Teil mit den Dinos – die „Ringelschlingel“ angekündigt, kunterbunt gekleidete Stelzenmenschen. Nicht nur der Blick der großen Dinosaurier-Nachbildungen geht dort aber auch in Richtung reich bestückter Beete.

Insgesamt blühen auf dem Gelände „25.000 Zwiebelpflanzen wie Tulpen, Narzissen und Hyazinthen mit 42.000 Stiefmütterchen, Hornveilchen und Gänseblümchen um die Wette“, heißt es in der Ankündigung.

Ein weiterer Höhepunkt zu Saisonbeginn: die Sandskulpturen im Eingangsbereich der Kaiserslauterer Gartenschau, von den Künstlern um Jeroen van de Vlag aus 160 Tonnen Sand gestaltet – das Motto 2024 lautet „Dschungelfieber“.

Die Gartenschau, die in diesem Jahr zum 16. Mal unter der Leitung der Lebenshilfe Westpfalz öffnet, nennt als weitere Veranstaltungen im ersten Halbjahr etwa den Mittelaltermarkt am 4. und 5. Mai (Sa 10-19 Uhr, So 10-18 Uhr) und für 20. Mai den „Tag des Pfalztheaters“ (Pfingstmontag, ab 14 Uhr). Am 15. Juni soll das „Jugendevent“ der Gartenschau Kaiserslautern mit Livemusik steigen; weitere Infos: www.gartenschau-kl.de. Die Eintrittskarten können, etwas günstiger als an der Kasse, auch online bestellt werden.

Programm im Japanischen Garten Kaiserslautern

Der Japanische Garten in Kaiserslautern hat seine offizielle Saison zur Kamelienblüte Anfang März eröffnet. Bis einschließlich April gelten diese Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr, ab Mai bis 19 Uhr. Im Japanischen Garten Kaiserslautern sind nicht nur Teezeremonien, Trauungen und die Teilnahme an Waldbaden-Workshops möglich. Das Duo Wortlaut (Madeleine Giese und Rainer Furch) kommt auch wieder zum „Lesespaziergang“ (4.5. und 9.6.), Eintrittskosten/weitere Info unter www.japanischergarten.de.

Rosengarten Zweibrücken öffnet am 28. März

Die Saison im ebenfalls eintrittspflichtigen Rosengarten in Zweibrücken beginnt kurz vor Ostern. Offizieller Start ist am Donnerstag, 28. März, um 11 Uhr.

Zu den Höhepunkten des Gartenjahres zählen die Zweibrücker Rosentage mit dem Fest der 1000 Lichter im Juni (Sa 22.6., 18 Uhr). Eine Neuerung hierzu findet sich auch schon im Internet – demnach müsse für dieses Fest aus Sicherheitsgründen eine Besuchergrenze eingehalten werden, die Eintrittskarten gebe es deshalb nur im Vorverkauf (UBZ, Oselbachstraße 60) und während der Saison an der Gartenkasse. Weitere Informationen im Internet unter rosengarten-zweibruecken.de