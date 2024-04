Gäste haben auch im Frühling die Gelegenheit, die Fest- und Weinkultur der Urlaubsregion Deidesheim kennenzulernen. Bei Weinproben, Geißbockversteigerung, Gässelkerwe und weiteren Anlässen mehr.

Gäste haben auch im Frühling die Gelegenheit, die Fest- und Weinkultur der Urlaubsregion Deidesheim kennenzulernen. Traditionell am ersten Wochenende öffnet im Mai die Forster Lagenkostbar, an der die Forster Weingüter gemeinschaftlich ihre Rieslinge präsentieren. Die Weine sind nach den unterschiedlichen Forster Weinlagen geordnet, um deren Besonderheiten zu verdeutlichen. Die individuellen Terroirs lassen sich im Glas erschmecken.

Am Pfingstwochenende wird wieder gefeiert. Ein außergewöhnliches Brauchtum können Gäste über Pfingsten in Deidesheim und Lambrecht erleben. Seit mehr als 620 Jahren gibt es hier die Tradition der Geißbockversteigerung: Über Pfingsten öffnen in Deidesheim Weingüter und Ausschankstellen und laden mit einem vielfältigen Programm zum Verweilen ein. An Pfingstdienstag beginnt das tagesfüllende Bühnenprogramm der historischen Geißbockversteigerung um 10 Uhr.

Gefeiert wird im Mai außerdem auch in Meckenheim bei der Gässelweinkerwe, wo wieder für alle Einwohner und Gäste die Höfe und Ausschankstellen zum fröhlichen Feiern öffnen.

Tourist-Information Deidesheim, 06326 96770, www.deidesheim.de