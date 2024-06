„So ein Festival mit Bands zu bestücken, ist ein bisschen wie Perlentauchen“, sagen die Veranstalter von „Das Ding“. Mit Liebe tauche man tief, „um die größten Perlen der heimischen Musiklandschaft zu präsentieren.“ Und das steht jetzt ins Haus.

Bei der dritten Festivalauflage sind wieder junge Musiker unterschiedlicher Genres im Lineup, die gerade groß gefeiert werden.

Noch keine 20 ist die 2007 geborene Ellice, die im vergangenen Jahr bei „The Voice Kids“ entdeckt wurde und mit Songs aus eigener Feder die Single-Charts enterte. Rapperin Badmómzjay zählt das Onlinemagazin Hiphop.de zu den „spannendsten Nachwuchsrapperinnen“ Deutschlands. Ihre Single „Tu nicht so“ ist Teil des offiziellen FIFA-22-Soundtracks. Als Liebling der Rapper-Szene gilt auch Kasi, der sich allerdings ebenso im Indierock daheim fühlt. Der Leipziger Liedermacher Mayberg wiederum erzielte seinen Durchbruch auf Tiktok. Der rührige 24-jährige macht energetisch-tanzbare Musik und betont auf seiner Homepage seine Leidenschaft für Live-Auftritte.

Schauspieler und Indie-Hip-Hopper Levin Liam

Indie-Hip-Hopper Levin Liam hat sich zunächst als Schauspieler einen Namen gemacht. Er ist seit 2017 an der Seite von Wotan Wilke-Möhring im Hamburger „Tatort“ als Sohn des Ermittlers zu sehen. Neben Musik hat auch Benita Banu alias Baby B3ns Schauspiel studiert. „Baby Core“ nennt sie ihre von japanischer Anime-Ästhetik und Grunge inspirierte Mischung aus Hyperpop, Deutschrap und Dance. Ihre Debüt-Single „Baby Blizzard“ bescherte ihr einen Platz in der Liste der sechs besten deutschen Nachwuchs-Musikerinnen 2023 der Modezeitschrift „Vogue“. Vor ihrer „Willkommen in der Realität“-Tour im Herbst gibt Paula Carolina ein Gastspiel in Mannheim. Dank ihrer Berlin-Hymne „Schreien“ füllt die Sängerin, die Nena und Die Ärzte als Vorbilder nennt, inzwischen große Hallen.

Schon länger eine feste Größe im Geschäft ist Paul Wetz, der seinen Stil als „alternative, melancholische Pop-Musik mit Einflüssen aus dem Techno“ bezeichnet. Dazu gesellt sich das Duo Lena & Linus, das bittersüße Anekdoten in dezenten Indie-Pop gießt.

Zeltfestival Rhein-Neckar – „Das Ding“: Sa 8.6., 14 Uhr, Mannheim, Maimarktgelände, Tickets: reservix.de