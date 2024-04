Es sind berührende Songs, sphärisch dicht und melodisch von Keyboards getragen und mit Herzschlag-Bässen unterlegt, in denen Tamara Qaddoumi sich auch düsteren, existenziellen Themen wie Tod, Trauer und Depression nähert.

Ihre warme Stimme und ihre nachdenklichen, mitfühlenden Lyrics schaffen eine intime Nähe, die ihre Musik unter die Haut kriechen lässt. „Tamara Qaddoumis markanter Gesang führt die Zuhörer durch eine faszinierende Klangwelt, in der galaktische Synthesizer, kraftvolle Drums und leidenschaftliche Gitarren miteinander verschmelzen und die widersprüchliche Dynamik der elektronischen Musik umarmen“, heißt es blumig in der Presseankündigung.

Die Songwriterin aus Beirut hat kuwaitische, palästinensische, libanesische und schottische Wurzeln und lässt in ihre Songs auch Fragen zu Identität und Zugehörigkeit einfließen. Als interessante Persönlichkeit und Künstlerin wurde sie bereits in den Zeitschriften „Marie Claire“, „Vogue“ und „Bazaar“ porträtiert. Mit ihrer Band steht sie regelmäßig im Libanon auf der Bühne. Bevor sie demnächst wieder in Beirut Station macht, tourt Tamara Qaddoumi erstmals durch die Schweiz und Deutschland, gastiert mit ihrer aktuellen EP „Sorry Signal“ auch in Ludwigshafen und Karlsruhe.

Tamara Qaddoumi: Fr 5.4., 20 Uhr, Ludwigshafen, Haus, Karten: So 7.4., 18 Uhr, Karlsruhe, Kohi Kulturraum, Infos zum Eintritt: kohi.de