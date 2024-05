Bis Mitte November geht Circus Krone auf Tournee. Für diese Tour hat das Unternehmen, nach eigenen Angaben Europas größter Zirkus, sein Erfolgsprogramm namens „Mandana“ neu aufgesetzt, das 2019 in München Premiere feierte.

„Es erwartet Sie ein Programm voller positiver Energie und preisgekrönter Artisten“, versprechen Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey Jr., die den Zirkus führen.

Unter dem Motto „Stars in der Manege“ erwartet das Publikum laut Ankündigung „eine Schau der Superlative“ mit mehr als 30 Künstlerinnen und Künstlern aus zehn Nationen. Allein für Kostüme, Licht und Musik seien mehr als 500.000 Euro investiert worden.

Löwen- und Pferdedressur

Die Show führt auch hinein in die Tradition des Zirkusunternehmens. Löwen und Pferde, „die wahren Stars in der Manege“, seien seit Carl Krone, also seit mehr als hundert Jahren, ein fester Bestandteil des Circus Krone. Martin Lacey Jr. präsentiert seine Raubtiere, Jana Mandana Lacey-Krone ihre Pferde. Aber auch Clowns sowie eine Hundedressur sind mit von der Partie.

Für Spannung in der Manege sorgen unter anderem die Artisten der Gruppe Mustafa Danguir auf dem „Vierfachen Riesenrad“ und dem Hochseil. Für die junge Zirkusgeneration steht „Das Circustheater Bingo“ (Ukraine), das Luft- und Bodenakrobatik mit „Tanzfantasien“ kombiniert.

Circus Krone: 23.-26.5., Landau, Messegelände, Alfred-Nobel-Platz, Vorstellungszeiten: Do-Sa 15.30/ 19.30 Uhr; So 10.30/14.30 Uhr. 29.5.-2.6., Bad Kreuznach, Pfingstwiese, Mi, Fr/Sa 15.30/19.30 Uhr; Do (Feiertag)/So 10.30/14.30 Uhr. 6.6.-10.6., Heidelberg, Messplatz am Kirchheimer Weg, Do-Sa 15.30/19.30 Uhr, So 10.30/14.30 Uhr,

Mo nur 15.30 Uhr; Vorverkauf: www.eventim.de, Tageskasse: ab 1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn, Info: www.circus-krone.com