Einen für sie ungewöhnlichen Klangkosmos voller Ruhe und Anmut schaffen Bill Laurance & Michael League auf ihrem Album „Where You Wish You Were“. Die Gründungsmitglieder der Jazzrock-Band Snarky Puppy sind damit jetzt im Duo unterwegs.

Warm, verträumt, meditativ, intensiv, pulsierend: „Where You Wish You Were“ ist ein bemerkenswertes Album zweier Künstler, die sich aufs Beste ergänzen.

Fünf Grammy Awards für Snarky Puppy

Beide sind Gründungsmitglieder des stadionfüllenden Fusion- und Jazzrock-Kollektivs Snarky Puppy, das bereits fünf Grammy Awards verbucht hat. Mit ihrem ersten Duo-Projekt aber schaffen Pianist Bill Laurance, sonst bekannt für dichte Sound-Wände an Keyboards und Synthesizern, und Musik-Mastermind Michael League, Kopf von Snarky Puppy, im Dialog akustischer Instrumente gemeinsam einen intimen, kammermusikalischen Klangkosmos, träumen sich in eine „imaginäre Parallelwelt voller Schönheit, Ruhe und Anmut“, wie es die Rezension ausdrückt. Die Stücke des Albums von 2023 verbinden die Harmonie klassischer Klavierklänge stimmig mit zarten, wohlgesetzten jazzigen Dissonanzen. Sie geraten nie „schief“, sondern kriechen Ton für Ton sanft unter die Haut.

Keith Jarrett lässt grüßen

Die Musik klingt vertraut, erreicht die Anmutung großer Jazz-Pianisten wie Keith Jarrett – und wirkt doch fremd, oder besser: angenehm neuartig. Die mitreißende hochemotionale Melodieführung von Laurance am Klavier trägt die Kompositionen gleichsam als Basis. Ihre besondere Spannung schöpfen sie dann aber wiederum aus den unterschiedlichen Saiteninstrumenten, die Michael League beisteuert. Der Nordafrika-Fan setzt unter anderem an der orientalischen Oud, aber auch am fretless acoustic guitar bass (akustischer Bass ohne Bünde) und an der fretless baritone electric guitar (Bariton-E-Gitarre ohne Bünde) prägende Akzente.

Mit Oud, Gitarre, Bass und Klavier

Gerade bei Songs, bei denen die Oud zum Einsatz kommt, wie beispielsweise „Sant Esteve“, verwischen die Genre-Grenzen am wirkungsvollsten. „Sant Esteve“ lässt zudem die Musik aus Leagues Wahlheimat Spanien leise anklingen. Das Stück „Meeting of the Mind“ wiederum wird dank der Oud zu einem einfühlsamen Stück sphärisch-dichter Weltmusik auf der Basis von akustischem Jazz.

Die Tracks ihres gemeinsamen Albums bringen Laurance und League jetzt in Ludwigshafen live auf die Bühne. „Musikalischer Eskapismus, Welt-Jazz 2.0 und eine Einladung an einen Ort, an dem zu sein wir uns wünschen“, verspricht die Ankündigung. Passt!

Bill Laurance & Michael League: Di 27.2., 20 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Gesellschaftshaus, Karten: basfkultur.eventim-inhouse.de