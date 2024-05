Der Ehrentage gibt es viele, und so darf ein Tag des Biers in Deutschland nicht fehlen. Der wird jährlich am 8. August begangen. Aber bereits jetzt mit dem Start in die Biergartensaison können Freunde des Biers einiges erleben.

Drei Beispiele für Veranstaltungen, die den Fokus über den Ausschank auf Dorffesten hinaus auf das Getränk richten:

Bierwanderung in Homburg

Sechs Etappen und sieben Ausschank- und Verpflegungsstellen, teils mit Livemusik: Fans der erfrischenden „Gerstenkaltschale“ sind am 9. Mai zur ausgedehnten Bierwanderung in der saarländischen Bierhauptstadt Homburg geladen. Wer dabei sein möchte, kann ganz spontan entscheiden: Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Wer mit einer Stempelkarte, die es am Start gibt, an sechs Stationen auf der 15 Kilometer langen Strecke Stempel sammelt, nimmt an einer Verlosung teil.

Startpunkt ist die Sportanlage des ASV Kleinottweiler (Schwannstr. 13), Ziel die Sportanlage der SG Erbach auf der Eichheck (Grünewaldstraße 130). Ein Bus-Shuttle pendelt ab 9 Uhr im 30 Minuten-Takt vom Homburger Hauptbahnhof (Bahnhofsvorplatz) zum Start, wo es ab 9.30 Uhr losgeht, und zurück. Jeder kann loslaufen, wann er will. Die Veranstalter empfehlen aber eine Startzeit zwischen 10 und 11 Uhr. Der Wanderparcours durch die Natur ist markiert und gilt als anspruchsvoll, aber auch attraktiv. Am Ende der Wanderung spielt die Classic-Rock-Band N.S.A., die nach Veranstalterangaben im vergangenen Jahr rund 4000 Zuschauer lockte.

Infos: achim.mueller@homburg.de; Tel. 06841 101-813, www.homburg.de

Erste Bierbörse in Germersheim

Mehr als 100 Biersorten aus aller Welt sind bei der Germersheimer Bierbörse von 14. bis 16. Juni (Fr 15-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So 13-20 Uhr) im Ausschank – das Bierdorf öffnet zum ersten Mal in der Festungsstadt seine zahlreichen Zapfhähne. Das historische Gelände der Festung wird dann zum großen Biergarten. „Ob frisch vom Fass oder aus der Flasche, ob regional oder international, ob fruchtig oder herb, hier ist für jeden Geschmack das Richtige dabei“, versprechen die Veranstalter. Angeboten werden beispielsweise Andechser Biere und mehr als 20 Biersorten aus Polen und Belgien. Probiergläser (0,1 l) sind zum Preis von 2,50 Euro erhältlich und werden an den Ständen je nach Biersorte für 1,50 Euro oder 2 Euro befüllt. Extra für Fußballfans: Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft am 14. Juni wird live auf einer Leinwand übertragen. Am 15. Juni sorgt die Band Who2ladies mit Pop, Rock und Partyschlagern für Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Infos: www.bierboerse.com

Braunächte in der Pfalz und im Saarland

Die Braunacht-Saison wurde in Homburg bereits eröffnet. Am Samstag, 11. Mai, wird jetzt in Saarlouis gefeiert. Hier können drei speziell für die Karlsberg-Braunacht gebraute Biere exklusiv auf dem Kleinen Markt und in der Saarlouiser Gastronomie verkostet werden. Die Besucher küren per Voting ihren Favoriten, der dann im kommenden Jahr in limitierter Auflage in den Handel kommt. Zur Auswahl stehen ein „Frisches Märzen“, ein „Hopfiges Weizen“ und ein „Kräftiges Stout“, die zunächst nur bei den Braunächten ausgeschenkt werden und die es sonst noch nicht zu kaufen gibt. Los geht’s in Saarlouis um 16 Uhr auf dem Kleinen Markt mit dem offiziellen Fassanstich. Anschließend erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm rund um das Thema Bier und jede Menge handgemachte Musik, etwa von Roastbeat (20 Uhr, Kleiner Markt). Anschließend kann in 15 Gaststätten weitergefeiert werden: „Black Out“, „Zum Humpen“, „Blondes“, „7. Himmel“, „Tagesbar“, „Heart Bar“, „Vauban Insel“, „Aramis“, „Little Italy“, „Kalinksi“, „Le Copain“, „Stadtschenke“, „Dublin Irish Pub“ und „Elements Club“. Wer den Termin verpasst, hat drei weitere Chancen, die Braunacht zu feiern: am 25. Mai in Merzig, am 29. Juni in Kaiserslautern und am 31. August in St. Wendel.

Infos: www.karlsberg.de