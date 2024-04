Es geht ins Monster-Universum: Der allmächtige Kong und der furchteinflößende Godzilla treten im nächsten Akt des Epos gegen eine gewaltige, unbekannte Bedrohung an, die in unserer Welt verborgen liegt – und die ihre Existenz infrage stellt.

„Godzilla x Kong: The New Empire“ beschäftigt sich laut Ankündigung von Legendary Pictures mit der Geschichte und den Ursprüngen der beiden Titanen sowie mit den Geheimnissen, die Skull Island birgt. Außerdem enthüllt das neue Kapitel mehr über den mythischen Kampf, der zur Entstehung dieser Kreaturen beigetragen und sie für immer untrennbar mit der Menschheit verbunden hat. Also viel Stoff fürs mythenfreudige Publikum und seinen Gefallen an urweltlicher Wucht, die in die Gegenwart hineinragt.

Bekannte Gesichter im Boot

Auf dem Regiestuhl nimmt Adam Wingard Platz, der schon den Vorgängerstreifen „Godzilla vs. Kong“ inszeniert hat und auch auf einige bekannte Gesichter aus dessen Cast zurückgreifen kann. Zum Schauspielensemble gehören erneut Rebecca Hall („The House at Night“), Brian Tyree Henry („Bullet Train“) und Kaylee Hottle. Weitere Akteure sind Dan Stevens („Gaslit“, „Legion“, „Die Schöne und das Biest“), Alex Ferns („The Batman“, Cash Truck“, „Chernobyl“) und Fala Chen („Irma Vep“, „Shang Chi and the Legend of the Ten Rings“).

Erfunden wurde Godzilla in Japan, wo er seit den frühen 50er Jahren durch viele Filme stapft und wütet. In Hollywood ist der Stoff spätestens seit Roland Emmerichs Kracher „Godzilla“ von 1998 angekommen und zieht seither seine Kreise durchs „MonsterVerse“.

„Godzilla x Kong: The New Empire“, USA 2024, 115 Minuten, Regie: Adam Wingard, mit Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Fala Chen, FSK: ab 12 Jahren

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.