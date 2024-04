Intonation: Das klingt nach Musik. Die so überschriebenen Deidesheimer Kunsttage nehmen es wörtlicher, hier geht es um den Werkstoff Ton, der die Musik macht und als Töne und Melodien gestalterische Ideen in sich aufnimmt.

Das Symposium beginnt wieder am Fr 19.4. – und das nun im zwanzigsten Jahr.

Freude und Stolz sind angebracht zum Jubiläum eines Symposiums, das in diesen Jahren bislang 62 Künstlerinnen und Künstler aus 28 Ländern nach Deidesheim gezogen hat, um auszustellen und zu arbeiten – in Räumen der Initiatorin Friederike Zeit und ihres Mannes Svein Narum sowie im Kulturhaus am Schlosspark (ehem. Synagoge). Diesmal wurden nur Künstler eingeladen, die schon dabei waren. „Einfach war es nicht, aus der großen Gruppe die ,Jubiläumskünstler’ auszusuchen. Wunderbar war es, dass alle sofort, ohne langes Überlegen, ja gesagt haben“, freut sich Friederike Zeit.

„Ort der kreativen Vielfalt“

Auch in diesem Jahr werden Material, Werkzeuge, Unterkunft, Verpflegung und die Möglichkeit, sich zu präsentieren zur Verfügung gestellt. Und Besucher sind willkommen, den Künstlern über die Schulter zu schauen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dabei sind – neben den Gastgebern – Torbjørn Kvasbø (Norwegen), Johannes Nagel (Deutschland), Heidi Henze-Bach (Dänemark), Hanna Miadzvedzeva (Belarus) und Juan Orti aus Spanien.

„Das Symposium hat sich als ein Ort der kreativen Vielfalt erwiesen“, bilanziert Zeit und ruft manches Bemerkenswerte in Erinnerung: die jungen Kollegen aus Krisengebieten wie der Ukraine und Belarus etwa, für die ihre Teilnahme ein Sprungbrett in deutsche Galerien gewesen sei, Oyekan Lawson aus Nigeria, der eine einen Meter hohe Porzellanskulptur gebaut und fertig gebrannt habe oder Torbjørn Kvasbø, der sie mit einer Bestellung von 1300 Kilo Ton an ihre Grenzen gebracht habe – den Tonberg habe er gleichwohl auch verarbeitet.

20. Intonation – Deidesheimer Kunsttage: 19.-28.4.; von 19.-27.4., 15-18 Uhr, sind Besucher willkommen; 28.4., ab 13 Uhr: Künstlerpräsentation; 15 Uhr: Öffnen des Holzbrennofens (Interessierte willkommen)