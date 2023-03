Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Not macht erfinderisch: Auffallend viele der 18 Wettbewerbsfilme der diesjährigen Berlinale spielen pandemiebedingt entweder fast ausschließlich in Wohnungen oder führen aufs Land. Und in nahezu archaische Welten. Nach China etwa – oder in die Schweiz.

Es ist eine ungewöhnliche Liebe: Die patente Postbotin und Kellnerin Anna (Michèle Brand) heiratet den schweigsam-stoischen, wuchtigen Marco (Simon Wisler), einen zugezogenen Flachländler.