Vor 35 Jahren wurde Meg Ryan in der Komödie „Harry und Sally“ mit einem vorgetäuschten Orgasmus in einem überfüllten Diner weltberühmt. Ähnlich unvergessliche Momente liefert sie als Schauspielerin und Regisseurin in „What Happens Later“ nicht. Der Film unterhält dennoch famos.

Mit ihrer zweiten Regie-Arbeit möchte Meg Ryan augenscheinlich an den enormen Erfolg von „Harry und Sally“ (1989) anknüpfen. Nicht zufällig hat