Am 5. April 1994 beendete Nirvana-Frontmann Kurt Cobain mit einer Schrotflinte sein Leben. Er wurde 27 Jahre alt. Was bleibt sind drei Alben, die Hymne „Smells like Teen Spirit“ und viele Fragen, die auch 30 Jahre nach seinem Tod nicht beantwortet werden können.

Ist es besser, auszubrennen als dahinzuschwinden? Ansichtssache. Der Sänger und Songschreiber Neil Young hält es eher mit dem Feuer – zumindest in seinem Song „Hey Hey, My My“,