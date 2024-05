200 Jahre ist es her, dass die ersten Auswanderer aus der Pfalz und dem Hunsrück in Brasilien landeten: Wirtschaftsflüchtlinge hießen sie heute. Das Jubiläum wird 2024 hüben wie drüben gefeiert. Aber die Zeit ist in Rio Grande do Sul nicht stehengeblieben, weswegen deutsch-brasilianische Begegnungen vertraut und doch mitunter fremd anmuten. Daitsch ist eben nicht gleich Deutsch.

Das Einwohnerverzeichnis so mancher Gemeinde der brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul liest sich mitunter wie ein Westpfälzer oder Hunsrücker Telefonbuch: Arend, Braun, Blauth,