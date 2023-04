Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Genau 153 Vorstellungen von 88 Produktionen plant das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau für die kommende Spielzeit, die am ersten Septemberwochenende eröffnet werden soll. Wie viele davon am Ende tatsächlich stattgefunden haben werden – wir werden es erst in einem guten Jahr wissen. Die erste Veranstaltung seit dem 13. März konnte gestern immerhin stattfinden: eine echte Pressekonferenz zur Spielplan-Vorstellung.

„Es ist ein Drama!“ Das steht in großen gelben Buchstaben und mit einem Ausrufezeichen wie ein Kanonenschuss auf Seite 28 des vorläufigen Programmhefts. Eigentlich könnte