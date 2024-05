Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zehn Jahren reichte ein Sprinter, um Mark Forster, seine Band und das komplette Equipment zu transportieren. Heute reist der Popstar mit 14 Lkw. Seine Tour, die jetzt in der nahezu ausverkauften SAP-Arena in Mannheim Station machte, ist gigantisch und völlig aufgeblasen. Dabei zeigte sein Konzert vor allem eins: Den ganzen Quatsch hat Mark Forster überhaupt nicht nötig.

Wahrscheinlich ist der schönste Moment des Abends der, in dem Mark Forster von den Aufnahmen des Songs „Kogong“ in den durch die Beatles berühmt gewordenen Abbey Road Studios in