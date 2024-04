Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ernste Oper trifft auf derbe Posse, hohes Pathos auf niedere Triebe, antiker Mythos auf moderne Liebe. Was Strauss und Hofmannsthal in „Ariadne auf Naxos“ durcheinander wirbeln, inszeniert Yona Kim in Mannheim als cleveren Reigen quer durch die Zeiten. Dabei spielt auch ein Paketbote eine Rolle.

Ein ganz eigenes Ding ist diese „Ariadne“ aus dem Hause Hofmannsthal-Strauss: eine Oper, die in einem ausgedehnten Vorspiel ihren Entstehungsprozess zur turbulenten Bühnenhandlung macht.